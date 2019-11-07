YouTube предупредил об обновлении Условий использования сервиса

YouTube разослал пользователям сообщение о предстоящем обновлении Условий использования сервиса. Новые правила вступят в силу 10 декабря 2019 года.

Обновление было призвано сделать Условия более простыми для чтения и восприятия. При этом пользоваться всеми функциями YouTube можно будет так же, как и раньше. В отношении выплат креаторам, получающим доход от своего контента, также всё останется прежним. То же самое касается Политики конфиденциальности Google , а также принципов сбора и обработки данных пользователей.

Основные изменения:

Текст Условий стал понятнее, также были добавлены ссылки на источники, где приводится более подробная информация по правилам и возможностям сервиса.

YouTube теперь будет оповещать пользователей о тех изменениях, которые могут их коснуться.

Новый документ более полно охватывает существующие возможности сервиса.

YouTube также упростил текст лицензионного соглашения на использование контента. При этом суть его положений не изменилась, поэтому дополнительных разрешений не требуется.

Уведомление о предстоящем обновлении было отправлено на электронную почту пользователей:

Соответствующее оповещение также появилось в интерфейсе YouTube.

С FAQ по этому обновлению можно ознакомиться в Справочном центре сервиса.

В Швейцарии и странах Европейской экономической зоны новые правила вступили в силу 22 июля 2019 года.