YouTube предупредил об обновлении Условий использования сервиса
YouTube разослал пользователям сообщение о предстоящем обновлении Условий использования сервиса. Новые правила вступят в силу 10 декабря 2019 года.
Обновление было призвано сделать Условия более простыми для чтения и восприятия. При этом пользоваться всеми функциями YouTube можно будет так же, как и раньше. В отношении выплат креаторам, получающим доход от своего контента, также всё останется прежним. То же самое касается
Основные изменения:
- Текст Условий стал понятнее, также были добавлены ссылки на источники, где приводится более подробная информация по правилам и возможностям сервиса.
- YouTube теперь будет оповещать пользователей о тех изменениях, которые могут их коснуться.
- Новый документ более полно охватывает существующие возможности сервиса.
- YouTube также упростил текст лицензионного соглашения на использование контента. При этом суть его положений не изменилась, поэтому дополнительных разрешений не требуется.
Уведомление о предстоящем обновлении было отправлено на электронную почту пользователей:
Соответствующее оповещение также появилось в интерфейсе YouTube.
С FAQ по этому обновлению
В Швейцарии и странах Европейской экономической зоны новые правила вступили в силу 22 июля 2019 года.