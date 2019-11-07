YouTube предупредил об обновлении Условий использования сервиса

YouTube разослал пользователям сообщение о предстоящем обновлении Условий использования сервиса. Новые правила вступят в силу 10 декабря 2019 года.

Обновление было призвано сделать Условия более простыми для чтения и восприятия. При этом пользоваться всеми функциями YouTube можно будет так же, как и раньше. В отношении выплат креаторам, получающим доход от своего контента, также всё останется прежним. То же самое касается Политики конфиденциальности Google, а также принципов сбора и обработки данных пользователей.

Основные изменения:

  • Текст Условий стал понятнее, также были добавлены ссылки на источники, где приводится более подробная информация по правилам и возможностям сервиса.
  • YouTube теперь будет оповещать пользователей о тех изменениях, которые могут их коснуться.
  • Новый документ более полно охватывает существующие возможности сервиса.
  • YouTube также упростил текст лицензионного соглашения на использование контента. При этом суть его положений не изменилась, поэтому дополнительных разрешений не требуется.

Уведомление о предстоящем обновлении было отправлено на электронную почту пользователей:

Соответствующее оповещение также появилось в интерфейсе YouTube.

С FAQ по этому обновлению можно ознакомиться в Справочном центре сервиса.

В Швейцарии и странах Европейской экономической зоны новые правила вступили в силу 22 июля 2019 года.

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