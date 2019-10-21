Роскомнадзор пожаловался YouTube на репортаж Суспильного о харковском марше против капитуляции

Роскомнадзор считает, что репортаж нарушает роSSийский закон "Об информации".

Федеральная служба РоSSии по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) пожаловалась в администрацию YouTube из-за репортажа Харьковского филиала Суспильного о марше против капитуляции 14 октября.

Об этом сообщается на сайте харьковского филиала Суспильного со ссылкой на письпо из службы поддержки YouTube.

Роскомнадзор считает, что харьковский репортаж о Марше защитников Украины, который состоялся под лозунгом «Нет капитуляции», нарушает роSSийский закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

В своей жалобе Роскомнадзор определил этот материал, как «содержащий призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

«Если вы не удалите контент, Google может быть вынужден заблокировать контент», - предупредили в YouTube, цитируя Роскомнадзор.

Продюсер филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины Анна Силаева направила ответ YouTube:

«Законы РФ (страны-агрессора, признано международным сообществом) не распространяются и не действуют на территории независимого государства Украина. Точно также не имеют полномочий на территории Украины государственные органы РФ . Видеоматериал, на который поступила жалоба, является информационным сюжетом регионального Общественного вещателя Украины и не нарушает никаких законов Украины, авторских прав и правил сообщества Youtube».

Марш защитников в Харькове провели ко Дню защитника Украины, Покровы и украинского казачества. Участники акции прошли от площади Конституции до памятника Шевченко. Во время шествия держали флаги Украины, политической партии «Правый сектор», общественной организации «фрайкора».

Напомним, 14 октября в Украине отмечали День защитников Украины. Отмечается, что в репортаже Суспильного участники марша благодарили украинских бойцов , а также высказывали опасения по поводу согласия на «формулу Штайнмайера».

Материал также содержал заявление президента Украины Владимира Зеленского, по словам которого решение Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске не означает капитуляции.

Кроме того, 14 октября глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины на одноименной площади.