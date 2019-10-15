YouTube тестирует инструмент для автоматического резервирования мест размещения

YouTube тестирует новый инструмент Instant Reserve в Google Ads, который позволяет рекламодателям резервировать места размещения за 120 дней до начала показа без минимальных вложений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Инструмент тестируется по всему миру для рекламодателей по нескольким категориям, включая политику, медиа и развлечения, потребительские товары и продукты питания. Бета-запуск состоялся 3 сентября.

Instant Reserve можно использовать для предварительного бронирования кампаний с фиксированным бюджетом и прогнозируемым охватом.

С помощью инструмента места размещения можно резервировать автоматически, а не через сотрудников Google, как это происходит на данный момент.

По данным WSJ, при использовании Instant Reserve рекламодателям не нужно платить за рекламу, пока она не начнёт показываться на платформе.

Один из источников издания также рассказал, что с 15 ноября Google позволит резервировать рекламные места на «весь 2020 год».

Напомним, что ранее YouTube представил новый тип рекламных кампаний — Video Reach Campaigns.

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