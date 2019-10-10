Moz запустил новый бесплатный инструмент Domain Analysis

Компания Moz объявила о запуске нового бесплатного инструмента для анализа доменов – Domain Analysis .

Инструмент предлагает обзор ряда SEO-показателей, включая:

Авторитетность домена (Domain Authority)

Ссылающиеся корневые домены (Linking Root Domains)

Число ранжирующихся ключевых слов (# of Ranking Keywords)

Показатель спамности (Spam Score)

Топовые страницы (Top Pages)

Топовые ссылающиеся домены (Top Linking Domains)

Найденные и утраченные ссылки (Discovered and Lost Links)

Ключевые слова по оценочным кликам (Keywords by Estimated Clicks) ( новое )

) Топовые ранжирующиеся ключевые слова (Top Ranking Keywords)

Топовые избранные сниппеты (Top Featured Snippets) ( новое )

) Топовые брендовые ключевые слова (Top Branded Keywords) ( новое )

) Распределение ключевых слов по рейтингу (Keyword Ranking Distribution)

Основные поисковые конкуренты (Top Search Competitors) ( новое )

) Основные поисковые вопросы (Top Search Questions) (новое)

Этот инструмент не предоставляет настолько обширные данные, как платные версии продуктов компании. Однако он позволяет получить общее представление о состоянии домена и решить, какие действия нужно предпринять, над какими показателями поработать.

Кроме того, инструмент также предлагает те метрики, которые являются экспериментальными и пока недоступны в платных решениях Moz. В списке выше они содержат пометку «новое». Так, например, показатель «Ключевые слова по оценочным кликам» использует такие данные, как позиция в ранжировании, объём поиска и оценочный CTR для определения количества переходов из поиска, которые сайт получает благодаря ключевому слову.

На сайте Domain Analysis можно получить три бесплатных отчёта в день, не создавая аккаунт. Платные пользователи Moz имеют неограниченный доступ.