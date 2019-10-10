Moz запустил новый бесплатный инструмент Domain Analysis
Компания Moz
Инструмент предлагает обзор ряда SEO-показателей, включая:
- Авторитетность домена (Domain Authority)
- Ссылающиеся корневые домены (Linking Root Domains)
- Число ранжирующихся ключевых слов (# of Ranking Keywords)
- Показатель спамности (Spam Score)
- Топовые страницы (Top Pages)
- Топовые ссылающиеся домены (Top Linking Domains)
- Найденные и утраченные ссылки (Discovered and Lost Links)
- Ключевые слова по оценочным кликам (Keywords by Estimated Clicks) (новое)
- Топовые ранжирующиеся ключевые слова (Top Ranking Keywords)
- Топовые избранные сниппеты (Top Featured Snippets) (новое)
- Топовые брендовые ключевые слова (Top Branded Keywords) (новое)
- Распределение ключевых слов по рейтингу (Keyword Ranking Distribution)
- Основные поисковые конкуренты (Top Search Competitors) (новое)
- Основные поисковые вопросы (Top Search Questions) (новое)
Этот инструмент не предоставляет настолько обширные данные, как платные версии продуктов компании. Однако он позволяет получить общее представление о состоянии домена и решить, какие действия нужно предпринять, над какими показателями поработать.
Кроме того, инструмент также предлагает те метрики, которые являются экспериментальными и пока недоступны в платных решениях Moz. В списке выше они содержат пометку «новое». Так, например, показатель «Ключевые слова по оценочным кликам» использует такие данные, как позиция в ранжировании, объём поиска и оценочный CTR для определения количества переходов из поиска, которые сайт получает благодаря ключевому слову.
На сайте Domain Analysis можно получить три бесплатных отчёта в день, не создавая аккаунт. Платные пользователи Moz имеют неограниченный доступ.
Инструмент доступен по
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10.10.2019 23:13