YouTube представил новый тип рекламных кампаний — Video Reach Campaigns

YouTube представил новый способ проведения рекламных кампаний на платформе, который позволяет максимизировать охват.

Новый формат Video Reach Campaigns позволяет рекламодателям использовать три разных типа инвентаря в одной кампании – объявления-заставки и объявления in-stream с возможностью и без возможности пропуска.

Чтобы определить наиболее эффективную комбинацию объявлений для максимального охвата аудитории, Google использует машинное обучение.

Оплата будет осуществляться на базе CPM-модели (за тысячу показов). На данный момент кампании формата Video Reach доступны всем рекламодателям и могут запускаться в десктопной и мобильной версии YouTube.

В дальнейшем этот инвентарь также может быть расширен на сеть видеопартнёров.

Раннее тестирование нового формата показало, что его использование снижает расходы на кампанию более чем на 20%.

YouTube также объявил, что в четвёртом квартале этого года планирует запустить рекламу формата TrueView for action на главной странице сервиса.

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