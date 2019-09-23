YouTube решил отменить изменения в процедуре верификации
После волны критики в адрес последних изменений в процедуре верификации каналов на YouTube, видеохостинг
Теперь те каналы, которые уже получили статус подлинности, сохранят его и им больше не нужно будет подавать апелляцию.
Видеохостинг также возвращает возможность подачи заявки на прохождение верификации. Как и прежде, эта процедура будет доступна для всех каналов, имеющих более 100 тыс. подписчиков. Приём заявок будет возобновлён к концу октября.
Для получения статуса подлинности, каналы должны соответствовать следующим требованиям:
- Аутентичность. Канал должен представлять реальную личность или бренд. В ходе проверки YouTube будет учитывать ряд факторов и может запрашивать дополнительную информацию и документацию.
- Полнота. Канал должен быть общедоступным, иметь описание, значок канала и контент, а также быть активным на YouTube.
Что касается нового оформления бейджей для каналов, подтвердивших свою подлинность, то оно будет запущено в следующем году, а не в конце октября.
Отметим также, что накануне публикации обновлённой информации глава YouTube Сьюзан Войжицки
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23.09.2019 12:11
23.09.2019 12:12