YouTube откроет десктопную версию приложения YouTube Kids

Платформа YouTube планирует до сентября запустить сайт YouTube Kids, где будут размещены безопасные видео для детей. К такому решению компания пришла после критики в свой адрес за показ детям неприемлемого, в том числе жестокого, видеоконтента.

На сайте YouTube Kids, как и в одноименном мобильном приложении, ролики будут распределены по категориям. В видео для дошкольников пойдет обучающий контент для детей до 4 лет, в группу «младший возраст» войдут видео для пользователей от 5 до 7 лет, в «старшем возрасте» будут размещены ролики для возрастной категории от 8 до 12 лет.

«Мы знаем, что то, что увлекает четырехлетнего ребенка не может быть интересно десятилетнему, поэтому хотим, чтобы родителям было легче выбирать подходящий контент для детей на YouTube Kids», — поясняют представители компании.

Напомним, что YouTube подвергся расследованию со стороны FTC за незаконный сбор данных детей и неспособность их защитить. По данным The Washington Post соглашение об урегулировании было одобрено в июле. По данным издания, сумма штрафа составит несколько миллионов долларов США .

Отметим также, что ранее в этом месяце YouTube обновил алгоритм рекомендаций для видео, ориентированных на детей. А в марте видеохостинг отключил комментарии к видео на популярных детских каналах.

На прошлой неделе видеохостинг сообщил, что планирует прекратить показ таргетированной рекламы в материалах, ориентированных на детей.