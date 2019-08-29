Стартап с офисом в Киеве получил $4 млн от Draper Associates

Американский блокчейн-стартап Unstoppable Domains поднял раунд А в размере $4 млн от венчурной компании Draper Associates, которые занимаются сид-инвестициями. Об этом редакции AIN.UA рассказала директор киевского офиса стартапа Екатерина Фуртак.

  • Компания основана в Сан-Франциско, в 2018 году, занимается регистрацией доменов на блокчейне.
  • Ее основатели — выходцы из Talkable, один из них — вице-президент по разработке украинец Богдан Гусев.
  • В Киеве у стартапа есть представительство, там работают четыре сотрудника, но до конца года стартап планирует увеличить киевскую команду, наняв еще программистов и проджект-менеджеров.
  • Стартап занимается созданием собственных доменных зон (пока что доступна только .zil) и продает домены в них пользователям по ценам от $10. Клиенты получают собственные .zil-домены, которые хранятся в кошельке так же, как криптовалюта. Сервис построен на Zilliqa-блокчейне, а контент хранится в IPFS или подобных децентрализованных сетях.
  • В декабре 2018 года стартап уже привлекал сид-раунд от Boost VC в размере $730 000, а также получал гранты от Ethereum Foundation и Zilliqa Foundation. Партнерство с последней и привело к созданию доменной зоны .zil.

Ольга Карпенко, AIN

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