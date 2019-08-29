Американский блокчейн-стартап Unstoppable Domains поднял раунд А в размере $4 млн от венчурной компании Draper Associates, которые занимаются сид-инвестициями. Об этом редакции AIN.UA рассказала директор киевского офиса стартапа Екатерина Фуртак.



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<a href=http://novostey.com/internet/news883846.html>Стартап с офисом в Киеве получил $4 млн от Draper Associates - Internet и сети на Новостей.COM</a>

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