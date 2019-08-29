2019-08-29
Стартап с офисом в Киеве получил $4 млн от Draper Associates
Американский блокчейн-стартап Unstoppable Domains поднял раунд А в размере $4 млн от венчурной компании Draper Associates, которые занимаются сид-инвестициями. Об этом редакции
- Компания основана в Сан-Франциско, в 2018 году, занимается регистрацией доменов на блокчейне.
- Ее основатели — выходцы из Talkable, один из них — вице-президент по разработке украинец Богдан Гусев.
- В Киеве у стартапа есть представительство, там работают четыре сотрудника, но до конца года стартап планирует увеличить киевскую команду, наняв еще программистов и проджект-менеджеров.
- Стартап занимается созданием собственных доменных зон (пока что доступна только .zil) и продает домены в них пользователям по ценам от $10. Клиенты получают собственные .zil-домены, которые хранятся в кошельке так же, как криптовалюта. Сервис построен на Zilliqa-блокчейне, а контент хранится в IPFS или подобных децентрализованных сетях.
- В декабре 2018 года стартап уже привлекал сид-раунд от Boost VC в размере $730 000, а также получал гранты от Ethereum Foundation и Zilliqa Foundation. Партнерство с последней и привело к созданию доменной зоны .zil.
Ольга Карпенко, AIN
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