YouTube подвергся расследованию со стороны FTC за неспособность защитить детей

Продолжающиеся проблемы, связанные с детским контентом на YouTube, привели к расследованию деятельности платформы со стороны Федеральной торговой комиссии США (FTC). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным издания, FTC изучает практики сбора данных YouTube и разбирается с неспособностью компании защитить детей. Специалисты комиссии также изучают публикации СМИ, описывающие соответствующие проблемы.

На данный момент расследование находится на завершающем этапе, а начато оно было после ряда жалоб со стороны групп по защите прав потребителей и конфиденциальности пользователей.

При этом главы Google и YouTube – Сундар Пичаи и Сьюзан Войчицки – активно ищут решение для этой растущей проблемы.

Так, в феврале компания решила закрыть комментарии к большинству видео с участием детей, чтобы предотвратить распространение неподобающих комментариев. YouTube также запретил несовершеннолетним запускать видеотрансляции без взрослых в комнате.

Одно из основных требований к YouTube со стороны законодателей, критиков и даже некоторых сотрудников – это запретить показ видео с детьми в рекомендациях. Однако видеохостинг считает, что такой шаг навредит авторам контента. Вместо этого компания ограничила рекомендации по тем видео, которые могут подвергнуть детей угрозе.

По данным Bloomberg и The Wall Street Journal, Войчицки и Пичаи рассматривают также более жёсткие меры. Так, одним из возможных решений может стать перенос всего детского контента в приложение YouTube Kids.

Однако даже это решение связано со своими проблемами. Приложение YouTube Kids, которое в целом более безопасно, чем основное приложение YouTube, также критикуют за ненадлежащий контент. При этом дети более активно посещают основной сайт, а не специально выделенное для них приложение. Соответственно, на основном сайте YouTube детские каналы получают намного больше просмотров.

Какое решение в конечном итоге примет компания, покажет время.


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