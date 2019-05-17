20 украинских провайдеров не блокируют даже половину санкционных сайтов — исследование
По данным исследования «Лаборатории цифровой безопасности», 20 украинских провайдеров не блокируют даже половину из санкционного списках сайтов, запрещенных в Украине. «ВКонтакте» и «Одноклассники» блокируют почти все компании. , пишут
Исследование проводилось в марте 2019 года, тестировался доступ к сайтам у 70 провайдеров в регионах Украины, за исключением Киева. Тесты проводили с помощью специализированного софта OONI (Open Observatory of Network Interference), установленный на смартфоне сервис, находясь в сети провайдера, автоматически проверял доступ к указанному перечню сайтов. В общей сложности проверили доступ к 264 сайтам. В список сайтов, которые блокируют все провайдеры, которые принимали участие в тестах, входят, в частности:
browser.yandex.ru, delivery.yandex.ru, kassa.yandex.ru, market.yandex.ru, market.yandex.ua, metrika.yandex.ru, metrika.yandex.ua и другие.
Некоторые украинские провайдеры не блокируют роSSийские платформы «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru. Например, Mail.ru не блокировали провайдеры в Ужгороде и Запорожье, а сайт «Яндекса» был доступен две недели в марте у семи провайдеров в Днепре, Черкассах, Харькове, Полтаве, Кривом Роге, Ровном и Житомире.
По данным исследования, доступ к данным сайтам наблюдался хотя бы раз в месяц в таких городах:
|
Сайт
|
Кількість провайдерів, що блокують
|
Де сайт був доступний хоча би раз на місяць
|
ok.ru
|
69 з 70
|
Одеса
|
mail.ru
|
67 з 70
|
Одеса, Запоріжжя, Ужгород
|
yandex.ru
|
63 з 70
|
Дніпро, Черкаси, Харків, Полтава, Кривий Ріг, Рівне, Житомир
|
vk.com
|
67 з 70
|
Івано-Франківськ, Миколаїв, Житомир
В то же время, не все украинские провайдеры блокируют сайты Крыма, ОРДЛО и РоSSии из санкционного списка. Менее 15 провайдеров, к примеру, не ограничивают доступ к таким ресурсам, как crimea.gov.ru, sprav.yandex.ua, dnr-life.ru, платформа WebMoney, сайтам так называемых «Министерства транспорта ДНР», «Министерства здравоохранения ДНР та «Совета министров ЛНР».
Есть и провайдеры, которые блокируют сайты по-разному, в зависимости от региона. Полные результаты измерений доступны в Google Docs: там провайдеры разделены по городам и для каждого приведен список сайтов, которые блокируются в его сети.
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17.05.2019 00:50