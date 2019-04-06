«Укрпошта» запустила портал с API для разработчиков: чем это полезно

3 апреля государственная «Укрпошта» запустила отдельный портал для разработчиков, посвященный API. На сайте собрана вся информация и документация об интеграциях, а также список часто задаваемых вопросов. Впервые «Укрпошта» запустила API в 2017 году. , пишут AIN.UA

Зачем это клиентам и разработчикам

API — программный интерфейс, который позволяет принимать и обрабатывать заказы напрямую в информационной системе почтового оператора. Как объясняют в «Укрпочте», интеграция пригодится тем, кто обрабатывает более 10 заказов в месяц. Но такой способ не подойдет индивидуальным предпринимателям. Для получения API-ключей придется заключить договор с «Укрпошта» как юридическое лицо.

«Укрпошта» запустила портал с API для разработчиков: чем это полезно

На примере интернет-магазина API освобождает менеджеров от рутинной работы. Покупатель может заполнить информацию об отправлении через форму на сайте. Магазину останется подтвердить наличие товара, затем система сформирует через API адресный ярлык — нужно будет напечатать и наклеить его на упакованный заказ.

При регистрации в отделении, сотрудник «Укрпошта» отсканирует ярлык и передаст посылку в обработку. Без API процесс требует больше времени: бланки приходится заполнять в отделении вручную. Чем больше посылок — тем сильнее страдает бизнес-логика. Также, при работе с API заранее известен трек-номер посылки. Его можно оперативно передать покупателю — он сможет отслеживать передвижение своего заказа и получать уведомления о его статусе. «Укрпошта» дает 10% скидку на базовые услуги, если клиент работает через API.

Что может API

На дев-портале «Укрпошта» заявлены следующие типы интеграций:

  • API для создания отправлений по Украине;
  • API для создания международных отправлений;
  • API для адресного классификатора (самостоятельно определяет индекс по адресу);
  • API для трекинга посылок;
  • API для внутренних писем.

API «Укрпошта» пользуются крупные ритейлеры (Rozetka, Moyo и другие). В компании сообщили, что количество отправлений через API за 2018 год составило 6 млн. В 2019 с помощью API отправили уже 3 млн посылок.


Михаил Сапитон, AIN


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