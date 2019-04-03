СМИ: руководство YouTube игнорировало предупреждения сотрудников о токсическом контенте

Глава YouTube Сьюзан Войжитски (Susan Wojcicki) и другие топ-менеджеры компании игнорировали предупреждения сотрудников, что привело к появлению токсических видео в рекомендациях и другим проблемам, связанным с контентом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В последние несколько лет сотрудники YouTube и Google выражали высшему руководству свою обеспокоенность в отношении фейкового и токсического контента на платформе и того, как он может распространяться. Время от времени одни сотрудники предлагали помечать и удалять оскорбительные видео, другие – хотели отслеживать их, чтобы определить их популярность, а третьи – только этим и занимались. Но всем им был дан один и тот же ответ: «не раскачивайте лодку».

На фото - глава YouTube Сьюзан Войжитски. Источник: Bloomberg

По данным Bloomberg, это происходило потому, что единственной целью YouTube было увеличение «вовлечённости» – просмотров, времени, проведённого на платформе, и других взаимодействий.

Более 20 сотрудников видеохостинга, с которыми удалось поговорить Bloomberg, заявили, что руководство YouTube либо не желает, либо неспособно реагировать на внутренние предупреждения из-за боязни, что это может негативно отразиться на вовлечённости.

Представитель YouTube оспорила заявления о том, что Войжитски игнорирует эти вопросы, а компания ставит вовлечённость превыше всего. Она также отметила, что последние два года были потрачены на поиск решений для проблем с контентом.

«Мы предприняли ряд значительных шагов, включая обновление нашей системы рекомендаций для предотвращения распространения вредоносной дезинформации; улучшения, связанные с потреблением новостного контента на платформе; увеличение команды модераторов до 10 000 человек; инвестиции в машинное обучение для более быстрого поиска и удаления нарушающего правила контента; а также пересмотр и обновление наших правил – мы провели более 30 апдейтов только в 2018 году. И это не конец: ответственность остаётся нашим главным приоритетом».

Напомним также, что в январе YouTube запретил публиковать флешмобы, угрожающие жизни и здоровью, в феврале – обновил систему «страйков» за нарушения правил, а в марте – заявил, что вводит фактчекинг для отдельных типов запросов.


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