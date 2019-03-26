Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют

Ежемесячная аудитория его ресурсов составляла более 1,5 млн пользователей.

Киберполиция Украины задержала 32-летнего жителя Черновицкой области за скрытый браузерный майнинг криптовалют.

Об этом говорится на сайте Киберполиции.

По данным следствия, он размещал вредоносное программное обеспечение для майнинга на сайтах с бесплатной литературой и научными роботами, которые он же и администрировал. Ежемесячная аудитория этих ресурсов составляла более 1,5 млн пользователей.

"Используя вычислительные возможности процессора и графического адаптера, злоумышленник вмешивался в работу электронно-вычислительной техники посетителей вышеуказанных интернет-ресурсов. Это приводило к нарушению установленного порядка маршрутизации информации и дальнейшего ухудшения работы компьютеров посетителей", - сообщила полиция.

Мужчине вменяют ч.2 ст.361 Уголовного кодекса - несанкционированное вмешательство в работу компьютеров.

Скрытый майнинг, или криптоджекинг, предполагает использование вычислительных мощностей других людей для добычи криптовалюты. Один из способом запуска такого майнера является скрипт на сайте, который подключается к компьютеру посетителя и запускает нужные процессы. Попав в операционную систему, бот подключается к процессору или видеокарте и начинает майнить монеты на его мощности.