Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Ежемесячная аудитория его ресурсов составляла более 1,5 млн пользователей.
Киберполиция Украины задержала 32-летнего жителя Черновицкой области за скрытый браузерный майнинг криптовалют.
Об этом говорится на сайте Киберполиции.
По данным следствия, он размещал вредоносное программное обеспечение для майнинга на сайтах с бесплатной литературой и научными роботами, которые он же и администрировал. Ежемесячная аудитория этих ресурсов составляла более 1,5 млн пользователей.
"Используя вычислительные возможности процессора и графического адаптера, злоумышленник вмешивался в работу электронно-вычислительной техники посетителей вышеуказанных интернет-ресурсов. Это приводило к нарушению установленного порядка маршрутизации информации и дальнейшего ухудшения работы компьютеров посетителей", - сообщила полиция.
Мужчине вменяют ч.2 ст.361 Уголовного кодекса - несанкционированное вмешательство в работу компьютеров.
Скрытый майнинг, или криптоджекинг, предполагает использование вычислительных мощностей других людей для добычи криптовалюты. Один из способом запуска такого майнера является скрипт на сайте, который подключается к компьютеру посетителя и запускает нужные процессы. Попав в операционную систему, бот подключается к процессору или видеокарте и начинает майнить монеты на его мощности.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
26.03.2019 15:19