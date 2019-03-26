37% мирового мобильного трафика приходится на YouTube

Видеохостинг YouTube генерирует больше всего мобильного трафика по всему миру. Об этом свидетельствуют данные нового отчёта Sandvine.

В ходе исследования трафик измерялся в мегабайтах:

«На долю YouTube приходится больше всего мегабайтов – 37%, что намного больше, чем у занимающих второе место Facebook (8,4%) и Snapchat (8,3%). Netflix, на который приходится наибольшая часть интернет-трафика в целом, генерирует только 2,4% трафика с мобильных устройств».

Полный список приложений выглядит так:

  • YouTube – 37%
  • Facebook – 8,4%
  • Snapchat – 8,3%
  • Instagram – 5,7%
  • Web browsing – 4,6%
  • Facebook video – 2,5%
  • Netflix – 2,4%
  • WhatsApp – 3,7%
  • App Store – 2,1%
  • Google Play – 1,9%
  • Другие – 23,4%

Интересно, что Snapchat отвечает за такое же количество мобильного трафика, что и Facebook, несмотря на намного меньшее число пользователей. По мнению экспертов, это может быть связано с фокусом на видео в Snapchat.

Что касается Netflix, то на итоговые цифры сервиса определённо повлиял тот факт, что его контент является платным.

Результаты исследования Sandvine также указывают на то, какие типы видео пользователи предпочитают смотреть на мобильных устройствах. Так, в этом пространстве явно лидируют короткие ролики, тогда как полнометражные фильмы и сериалы людям удобнее смотреть на ПК и ТВ.

Напомним, что по данным MediaRadar, в 2018 году рекламная выручка YouTube выросла на 11%.


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