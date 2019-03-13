YouTube вводит фактчекинг для отдельных типов запросов
YouTube работает над запуском фактчекинга для тех поисковых запросов, которые могут быть связаны с дезинформацией. Об этом
На данный момент новая функциональность тестируется на ограниченном числе пользователей в Индии.
В рамках эксперимента в результатах поиска появилась новая информационная панель с результатами фактчекинга:
В настоящее время YouTube работает над этим нововведением с рядом независимых организаций, которые специлизируются на проверке фактов.
Информационные панели будут разоблачать ложные заявления, предоставляя результаты проверки от фактчекеров.
В будущем эту функцию планируется запустить в мировом масштабе.
Напомним, ранее YouTube заявил, что перестанет рекомендовать видео с дезинформацией.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
13.03.2019 10:29