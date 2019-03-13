YouTube вводит фактчекинг для отдельных типов запросов

YouTube работает над запуском фактчекинга для тех поисковых запросов, которые могут быть связаны с дезинформацией. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителя компании.

На данный момент новая функциональность тестируется на ограниченном числе пользователей в Индии.

В рамках эксперимента в результатах поиска появилась новая информационная панель с результатами фактчекинга:

В настоящее время YouTube работает над этим нововведением с рядом независимых организаций, которые специлизируются на проверке фактов.

Информационные панели будут разоблачать ложные заявления, предоставляя результаты проверки от фактчекеров.

В будущем эту функцию планируется запустить в мировом масштабе.

Напомним, ранее YouTube заявил, что перестанет рекомендовать видео с дезинформацией.


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