Bing разрешил вебмастерам отправлять на индексацию 10 000 URL в день

Пользователи Bing Webmaster Tools получили возможность отправлять на индексацию 10 000 URL в день. Об этом представители поисковой системы сообщили на конференции SMX West, которая прошла в Сан-Хосе.

Ранее ограничение на отправку составляло 10 URL-адресов в день и 50 в месяц. Теперь Bing увеличил этот лимит в 1000 раз и отменил месячную квоту.