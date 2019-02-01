2019-02-01
Bing разрешил вебмастерам отправлять на индексацию 10 000 URL в день
Пользователи
Ранее ограничение на отправку составляло 10 URL-адресов в день и 50 в месяц. Теперь Bing увеличил этот лимит в 1000 раз и отменил месячную квоту.
Напомним, ранее стало известно, что поисковый алгоритм Bing на 90% основан на машинном обучении.
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