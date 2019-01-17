YouTube запретил публиковать флешмобы, угрожающие жизни и здоровью

Администрация видеохостинга YouTube обновила правила для пользователей и запретила публиковать видео с так называемыми челленджами, выполнение которых может привести к серьезным травмам или смерти. Соответствующее сообщение появилось в разделе «Справка — YouTube» в Google .

К опасным представители YouTube отнесли в частности такие интернет-флешмобы, как Tide Pods Challenge и Fire Challenge.

«У нас всегда была такая политика, чтобы для начала убедиться в том, что смешное не пересекает границы и не является вредным и опасным», — отметили в компании.

Также на YouTube стало запрещено добавлять видео с розыгрышами, в которых люди верят, что им угрожает опасность (или она действительно есть), и подобные ролики, способные шокировать детскую аудиторию.

В течение следующих двух месяцев пользователи YouTube должны внести изменения в опубликованный на своих страницах контент, в случае если тот нарушает новые правила. В будущем такие видео будут удаляться, а их авторы получат предупреждения от администрации хостинга. При получении трех предупреждений в течение 90 дней канал пользователя будет блокирован.

Напомним, в третьем квартале 2018 года YouTube удалил более 58 млн видео и 224 млн комментариев. 7,8 млн видео были заблокированы в индивидуальном порядке по причине нарушения правил.

Около 80% каналов были удалены по причине загрузки спама, 13% – материалов сексуального характера, 4,5% – в связи с проблемами детской безопасности.