GoDaddy добавляет на сайты нежелательный JavaScript

Хостинг-провайдер GoDaddy вставляет на сайты JavaScript-код, который может снижать производительность и приводить к проблемам в работе ресурса.

Фрагмент JS-кода добавляется на сайты для использования технологии под названием Real User Metrics (RUM).

Согласно информации в Cправке, у всех клиентов GoDaddy в США использование RUM включено автоматически. Технология позволяет хостеру выявлять «узкие места» и выявлять возможности для оптимизации. При этом отмечается, что JavaScript может замедлять загрузку сайта и приводить к сбоям в его работе. Другими словами, выгоды от использования RUM довольно сомнительные, а вот риски – ощутимые.

Чтобы отключить использование RUM, нужно:

  • Войти в аккаунт хостинга на базе Linux (cPanel);
  • Нажать на кнопку меню (три точки), а затем на «Help us».
  • Нажать на «Opt out».

Как обстоит дело с этой технологией в других странах, в Справке не уточняется.


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