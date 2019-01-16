GoDaddy добавляет на сайты нежелательный JavaScript
Хостинг-провайдер GoDaddy
Фрагмент JS-кода добавляется на сайты для использования технологии под названием Real User Metrics (RUM).
Согласно
Чтобы отключить использование RUM, нужно:
- Войти в аккаунт хостинга на базе Linux (cPanel);
- Нажать на кнопку меню (три точки), а затем на «Help us».
- Нажать на «Opt out».
Как обстоит дело с этой технологией в других странах, в Справке не уточняется.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
16.01.2019 11:11