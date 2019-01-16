США обвинили двух украинских хакеров во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам

27-летний киевлянин Александр Еременко и его подельники получили незаконную прибыль в размере более 4,1 млн долларов.

США обвинили двух украинских хакеров во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам
Фото: autocentre.ua

Власти США выдвинули обвинения двум украинским хакерам и нескольким другим лицам в связи с их предполагаемой ролью в схеме обмена непубличными корпоративными доходами, полученными путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Reuters.

SEC заявила о проникновении в свою корпоративную базу данных Edgar, используемую публично торгуемыми компаниями, в сентябре 2017 года.

Власти заявили, что 27-летний Александр Еременко из Киева и другие его сообщники получили тысячи "тестовых заявок", в том числе примерно 157 объявлений о доходах, взломав Edgar через литовский сервер, а затем поделились ими с сетью трейдеров.

По данным SEC, эти трейдеры, состоящие из восьми человек и компаний в США, РоSSии и Украине, затем получили незаконную прибыль в размере более $4,1 млн, торгуя взломанной информацией в период с мая по октябрь 2016 года.

На данный момент в окружной суд США в Ньюарке, штат Нью-Джерси, подан обвинительный акт из 16 пунктов, в котором Минюст США обвиняет Александра Еременко и еще одного украинца, Артема Радченко, который отвечал за привлечение трейдеров к незаконной деятельности, в компьютерном мошенничестве и ряде других преступлений. SEC также выдвинула против Еременко и других фигурантов дела гражданские обвинения.

Согласно судебным документам, Еременко находится на свободе с момента предъявления ему в 2015 году уголовного обвинения в краже более 150 000 закрытых корпоративных пресс-релизов от дистрибьюторов Business Wire, Marketwired и PR Newswire.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Instagram позволит публиковать посты сразу через несколько аккаунтовInstagram позволит публиковать посты сразу через несколько аккаунтов
Google выиграл раунд в борьбе против глобального применения «права на забвение»Google выиграл раунд в борьбе против глобального применения «права на забвение»
Западные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма GoogleЗападные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма Google
Twitter годами фиксировал точные GPS-координаты пользователейTwitter годами фиксировал точные GPS-координаты пользователей
Google начал отправлять сборные оповещения о переводе на mobile-first индексациюGoogle начал отправлять сборные оповещения о переводе на mobile-first индексацию
Блок рекламы


Похожие новости
Три акционера Google обвинили компанию в покрывании домогательствТри акционера Google обвинили компанию в покрывании домогательств
Киберполиция разоблачила хакеров, которые украли более 5 млн гривенКиберполиция разоблачила хакеров, которые украли более 5 млн гривен
Google добился отклонения иска о незаконном сборе биометрических данныхGoogle добился отклонения иска о незаконном сборе биометрических данных
Четверых украинцев подозревают в создании онлайн-платформы по продаже персональных данных в DarkNetЧетверых украинцев подозревают в создании онлайн-платформы по продаже персональных данных в DarkNet
Киберполиция задержала хакера, распространявшего вирусы для кражи данныхКиберполиция задержала хакера, распространявшего вирусы для кражи данных
Гостинничная сеть Marriott заявила об утечке данных миллионов своих клиентовГостинничная сеть Marriott заявила об утечке данных миллионов своих клиентов
Google: от чего зависит добавление поддержки новых типов структурированных данныхGoogle: от чего зависит добавление поддержки новых типов структурированных данных
YouTube начал тестировать показ сразу двух рекламных роликов в одном блокеYouTube начал тестировать показ сразу двух рекламных роликов в одном блоке
Google Мой бизнес уменьшил задержку в обновлении данныхGoogle Мой бизнес уменьшил задержку в обновлении данных
База данных с 26 миллионами паролей оказалась в открытом доступеБаза данных с 26 миллионами паролей оказалась в открытом доступе
Последние новости
Подгружаем последние новости