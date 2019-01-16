США обвинили двух украинских хакеров во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам

27-летний киевлянин Александр Еременко и его подельники получили незаконную прибыль в размере более 4,1 млн долларов.

Власти США выдвинули обвинения двум украинским хакерам и нескольким другим лицам в связи с их предполагаемой ролью в схеме обмена непубличными корпоративными доходами, полученными путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Reuters.

SEC заявила о проникновении в свою корпоративную базу данных Edgar, используемую публично торгуемыми компаниями, в сентябре 2017 года.

Власти заявили, что 27-летний Александр Еременко из Киева и другие его сообщники получили тысячи "тестовых заявок", в том числе примерно 157 объявлений о доходах, взломав Edgar через литовский сервер, а затем поделились ими с сетью трейдеров.

По данным SEC, эти трейдеры, состоящие из восьми человек и компаний в США , РоSSии и Украине, затем получили незаконную прибыль в размере более $4,1 млн, торгуя взломанной информацией в период с мая по октябрь 2016 года.

На данный момент в окружной суд США в Ньюарке, штат Нью-Джерси, подан обвинительный акт из 16 пунктов, в котором Минюст США обвиняет Александра Еременко и еще одного украинца, Артема Радченко, который отвечал за привлечение трейдеров к незаконной деятельности, в компьютерном мошенничестве и ряде других преступлений. SEC также выдвинула против Еременко и других фигурантов дела гражданские обвинения.

Согласно судебным документам, Еременко находится на свободе с момента предъявления ему в 2015 году уголовного обвинения в краже более 150 000 закрытых корпоративных пресс-релизов от дистрибьюторов Business Wire, Marketwired и PR Newswire.

