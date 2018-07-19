За распространение майнера криптовалют двум студентам с восточной Украины грозит до 5 лет тюрьмы
Сотрудники Слободского управления киберполиции разоблачили двух студентов технического колледжа, которые сбывали вредоносное программное обеспечение для скрытой добычи криптовалют. Молодым объявлено о подозрении, по факту преступления открыто уголовное производство. Как сообщает пресс-служба Киберполиции Украины, за их проступок студентам грозит до пяти лет лишения свободы, пишут
Вредоносное ПО молодые люди купили на одном из хакерских форумов. Они модифицировали программу и пытались ее перепродавать. Также студенты использовали вирус сами: размещали на форумах и различных сайтах ссылку на программное обеспечение, зараженное вредоносом, а после попадания его на компьютеры жертв, скрыто майнили криптовалюты с использованием мощностей чужих процессоров.
Вредоносное ПО, которое сбывали студенты, удалось обнаружить на компьютерах во время обыска по месту их проживания. Сейчас полицейские устанавливают количество пораженных майнером компьютеров.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.