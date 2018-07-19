За распространение майнера криптовалют двум студентам с восточной Украины грозит до 5 лет тюрьмы

Сотрудники Слободского управления киберполиции разоблачили двух студентов технического колледжа, которые сбывали вредоносное программное обеспечение для скрытой добычи криптовалют. Молодым объявлено о подозрении, по факту преступления открыто уголовное производство. Как сообщает пресс-служба Киберполиции Украины, за их проступок студентам грозит до пяти лет лишения свободы, пишут AIN.UA.

Вредоносное ПО молодые люди купили на одном из хакерских форумов. Они модифицировали программу и пытались ее перепродавать. Также студенты использовали вирус сами: размещали на форумах и различных сайтах ссылку на программное обеспечение, зараженное вредоносом, а после попадания его на компьютеры жертв, скрыто майнили криптовалюты с использованием мощностей чужих процессоров.

За распространение майнера криптовалют двум студентам с восточной Украины грозит до 5 лет тюрьмы
За распространение майнера криптовалют двум студентам с восточной Украины грозит до 5 лет тюрьмы

Вредоносное ПО, которое сбывали студенты, удалось обнаружить на компьютерах во время обыска по месту их проживания. Сейчас полицейские устанавливают количество пораженных майнером компьютеров.


Майя Яровая, AIN


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