Мошенники из Днепра создали сеть фейковых сайтов для конвертации криптовалют (список)

Киберполиция задержала мошенников, которые создали сеть фейковых сайтов, имитирующих легальную конвертацию криптовалют. Пострадавшие переводили деньги на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан, после чего злоумышленники прекращали работу фейкового веб-обменника, а вместо него открывали новый мошеннический ресурс, пишут AIN.UA.

Мошенники из Днепра создали сеть фейковых сайтов для конвертации криптовалют (список)
Мошенники из Днепра создали сеть фейковых сайтов для конвертации криптовалют (список)

Преступная группа состояла из четырех человек, жителей города Днепр от 20 до 26 лет. По месту жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовали мошенники.

Мошенники из Днепра создали сеть фейковых сайтов для конвертации криптовалют (список)

Трем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении шести эпизодов мошеннической деятельности. Изъятая техника направлена на экспертизу. Также оперативники проводят исследования всех выявленных псевдосайтов для установления суммы нанесенного ущерба.

Перечень сайтов, которые использовали злоумышленники:

  • moneycraft.info;
  • wowex.online;
  • swapex.net;
  • myexchanger.lv;
  • iconvex.net;
  • likechange.biz.

Правоохранители подчеркивают, что перечень сайтов не исчерпывающий.

Напомним, капитализация криптовалют упала на $42 млрд после кражи средств с южнокорейского обменника.


Майя Яровая, AIN


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