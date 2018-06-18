Мошенники из Днепра создали сеть фейковых сайтов для конвертации криптовалют (список)
Киберполиция
Преступная группа состояла из четырех человек, жителей города Днепр от 20 до 26 лет. По месту жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовали мошенники.
Трем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении шести эпизодов мошеннической деятельности. Изъятая техника направлена на экспертизу. Также оперативники проводят исследования всех выявленных псевдосайтов для установления суммы нанесенного ущерба.
Перечень сайтов, которые использовали злоумышленники:
- moneycraft.info;
- wowex.online;
- swapex.net;
- myexchanger.lv;
- iconvex.net;
- likechange.biz.
Правоохранители подчеркивают, что перечень сайтов не исчерпывающий.
Напомним, капитализация криптовалют упала на $42 млрд после кражи средств с южнокорейского обменника.
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