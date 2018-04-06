YouTube повысит уровень безопасности в офисах по всему миру

На днях случился расстрел в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, Калифорния. Поэтому компания объявила о планах по повышению безопасности во всех своих офисах по всему миру. Этот шаг призван «сделать офисы безопасными не только в ближайшей, но и в долгосрочной перспективе»,- рассказали представители YouTube.

Поступок YouTube отражает растущую обеспокоенность в Силиконовой долине о том, что последствия все более токсичного и партизанского поведения в Интернете могут перерасти в жестокие оффлайновые действия.

Заявление компании было опубликовано через аккаунт Google Twitter. Неясно, будет ли сам Google внедрять более сильные меры безопасности.

Напомним стрелок, 39-летняя Насим Агдам из Сан-Диего, вчера умерла от огнестрельного ранения, которое нанесла сама себе. Ранее женщина ранила трех сотрудников YouTube.

Из отчетов полиции, показаний членов семьи Агдамы и следов онлайн-поведения женщины на YouTube и других платформах стало известно, что она была недовольна демонстрацией ее видео и нанесением вреда ее финансовому благополучию.