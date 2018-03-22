YouTube увеличит количество рекламы между музыкальными клипами

YouTube увеличит количество рекламы для пользователей, просматривающих музыкальные видеоклипы. По словам представителя YouTube Лайора Коэна (Lyor Cohen), таким образом компания хочет повысить монетизацию контента.

По данным YouTube, много людей используют сервис в качестве плейлиста и слушают музыку известных исполнителей бесплатно. Увеличение количества рекламы перед запуском видео поспособствует увеличению числа желающих оформить платную подписку на музыкальный контент, так как пользователи не захотят слушать рекламу после каждого клипа.

Кроме того, эта мера поможет YouTube привлечь большее количество пользователей к готовящемуся к запуску платному музыкальному сервису.

Новый сервис будет включать эксклюзивные видеоматериалы, плэйлисты и другие предложения для любителей музыки. Сервис может стать достойным конкурентом Spotify Technology SA и Apple Inc., которые владеют ведущими онлайн-сервисами. Это позволит YouTube зарабатывать больше. Сервис планирует проведение значительной маркетинговой кампании для продвижения новой платной услуги.

Напомним, недавно на YouTube запустился новый формат видеорекламы TrueView for Action. С помощью этого формата рекламодатели могут кастомизировать призывы к действию, которые могут появляться рядом с видеообъявлениями на YouTube.

 


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