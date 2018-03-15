Украинская компания YouScan объявила о покупке сервиса мониторинга социальных медиа BrandSpotter

Украинская компания YouScan приобрела сервис мониторинга социальных медиа BrandSpotter. Об этом компания сообщила в своем блоге. , пишут AIN.UA

В YouScan отметили, что по условиям сделки не могут разглашать сумму. По итогу покупки к YouScan перейдет торговая марка и технологии BrandSpotter. После окончания срока действия текущих контрактов с клиентами платформа BrandSpotter перестанет существовать как отдельный продукт.

«Более семи лет BrandSpotter и YouScan развивались параллельно, и конкуренция помогала обеим командам совершенствовать свои продукты. В то же время мы сотрудничали, вместе обсуждали вопросы развития рынка, и разделяли общий подход и этические принципы в работе. Из всех игроков рынка именно с YouScan нам комфортно объединить усилия. Наши сильные стороны добавятся к сильным сторонам YouScan и рынок получит лучший сервис, объединивший экспертизу обеих команд», — отмечает директор BrandSpotter Ольга Стерник.