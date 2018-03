YouTube начнет сопровождать конспирологические видео ссылками на Wikipedia

YouTube будет добавлять под видео с описанием конспирологических теорий выдержки и ссылки на статьи в Wikipedia. Об этом сообщила CEO видеохостинга Сьюзен Войжитски во время дискуссии на фестивале SXSW, сообщает The Verge. Таким образом, YouTube намерен продемонстрировать альтернативную точку зрения на события, официальные версии которых вызывают у многих подозрение или недоверие, пишут AIN.UA .

New from @YouTube — CEO Susan Wojciki announces a feature to fight conspiracy theories w/ related links to news, Wikipedia #sxsw pic.twitter.com/sLtjdQNqbu