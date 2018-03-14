YouTube начнет сопровождать конспирологические видео ссылками на Wikipedia

YouTube будет добавлять под видео с описанием конспирологических теорий выдержки и ссылки на статьи в Wikipedia. Об этом сообщила CEO видеохостинга Сьюзен Войжитски во время дискуссии на фестивале SXSW, сообщает The Verge. Таким образом, YouTube намерен продемонстрировать альтернативную точку зрения на события, официальные версии которых вызывают у многих подозрение или недоверие, пишут AIN.UA.

New from @YouTube — CEO Susan Wojciki announces a feature to fight conspiracy theories w/ related links to news, Wikipedia #sxsw pic.twitter.com/sLtjdQNqbu

— Maureen Fitzgerald (@movandy) March 13, 2018

Первой демонстрацией стал ролик о 5 конспирологических теориях по поводу высадки экипажа «Аполлон» на Луне. Как известно, американскую космическую экспедицию многие называют постановочной, а запись с лунной поверхности — поддельным. К примеру, режиссуру съемки долго приписывали Стенли Кубрику, постановщику фильма «Космическая одиссея 2001».

Войджитски уточнила, что информационные боксы появятся только под самыми резонансными инфоповодами, список которых они позаимствовали у Wikipedia. Их точное количество не уточняется. Также заявлено, что в будущем среди информационных партнеров кампании появятся и другие источники.

Публичный релиз нововведения запланирован на ближайшие несколько недель. Как отмечает The Verge, Wikipedia — не идеальный источник информации, учитывая возможность коллективного редактирования. Но онлайн-ресурс точно излагает события в более сдержанной и нейтральной манере, чем большинство конспиративных роликов на YouTube. За последний год сервис неоднократно подвергался публичной критике: негативные отзывы вызывала как система рекомендаций, так и спорные условия монетизации рекламы у блогеров.


Михаил Сапитон, AIN


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