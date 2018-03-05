Еврокомиссия планирует ввести налог в 2-6% на доходы IT-гигантов
В ближайшие недели Европейская комиссия планирует обнародовать директиву, согласно которой доходы крупных технологических компаний будут облагаться налогом по ставке 2-6%. Об этом заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр в интервью еженедельнику Journal du Dimanche.
«Это будет ближе к 2%, чем к 6%», — отметил Ле Мэр.
Еврокомиссия рассматривает введение налога на доходы, а не прибыль, поскольку это более простой вариант, учитывая различия в законодательстве между странами-участницами ЕС.
Под эту директиву подпадают такие крупные компании, как Alphabet Inc. (владелец Google), Amazon.com и Facebook Inc.
Напомним, что в сентябре в Таллине состоялась встреча министров финансов ЕС, на которой обсуждался вопрос увеличения налогов на крупные IT-компании.
За день до встречи члена европарламента Пола Танга, ответственный за реформу корпоративного налогообложения, опубликовал документ, согласно которому за период с 2013 по 2015 год стран Евросоюза недополучили около €5,4 млрд налогов от Google и Facebook.
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03.03.2018 20:03