Еврокомиссия планирует ввести налог в 2-6% на доходы IT-гигантов

В ближайшие недели Европейская комиссия планирует обнародовать директиву, согласно которой доходы крупных технологических компаний будут облагаться налогом по ставке 2-6%. Об этом заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр в интервью еженедельнику Journal du Dimanche.

«Это будет ближе к 2%, чем к 6%», — отметил Ле Мэр.

Еврокомиссия рассматривает введение налога на доходы, а не прибыль, поскольку это более простой вариант, учитывая различия в законодательстве между странами-участницами ЕС .

Под эту директиву подпадают такие крупные компании, как Alphabet Inc. (владелец Google), Amazon.com и Facebook Inc.

Напомним, что в сентябре в Таллине состоялась встреча министров финансов ЕС , на которой обсуждался вопрос увеличения налогов на крупные IT-компании.