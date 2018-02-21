AdSense запустил автоматизированные объявления для всех издателей

Google объявил о запуске автоматизированных объявлений, тестирование которых было начато в сентябре, для всех издателей.

Автоматизированные объявления – новый эффективный способ размещения рекламы на сайтах издателей. Этот инструмент использует технологии машинного обучения для «умного» размещения рекламы и её монетизации, что позволяет экономить время. При этом достаточно один раз добавить код на все страницы сайта, а всё остальное сделает Google .

Преимущества нового инструмента:

Оптимизация работы: автоматизированные объявления используют машинное обучение, что позволяет сервису выбирать оптимальное место и время для показа рекламы, создавая привлекательный для пользователей сайт.

автоматизированные объявления используют машинное обучение, что позволяет сервису выбирать оптимальное место и время для показа рекламы, создавая привлекательный для пользователей сайт. Возможности для увеличения дохода: AdSense автоматически находит доступные рекламные места и размещает на них объявления, что может способствовать увеличению дохода издателя.

AdSense автоматически находит доступные рекламные места и размещает на них объявления, что может способствовать увеличению дохода издателя. Удобство использования: с автоматизированными объявлениями издателю достаточно один раз разместить код на страницах сайта. Когда возникнет желание использовать новые функции и рекламные форматы, можно просто включить или выключить их одним кликом — менять код не придётся.

В Google отмечают, что инструмент одинаково хорошо работает как с новыми сайтами, так и с теми, на которых уже есть реклама.

Более подробная информация о настройке автоматизированных объявлений и отслеживании их эффективности доступна в Справке AdSense .