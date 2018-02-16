Украинский стартап Remme поднял около $18 млн за 24 часа на ICO

Проект основан в 2015 году и занимается разработкой решений в сфере компьютерной безопасности, в частности — беспарольной аутентификацией пользователей и устройств на блокчейне, SSL-сертификатами, которые хранятся в блокчейне (подробнее технология описана здесь). Сейчас в команде стартапа — порядка 20 человек, есть офисы в Киеве и Одессе. , пишут AIN.UA

Его основатель долгое время финансировал проект из собственных средств, заработанных на криптовалютах и продаже майнингового оборудование. Когда поднялся вопрос о дополнительных инвестициях, команда пыталась привлечь деньги от украинских и зарубежных венчурных инвесторов, но те были не очень заинтересованы. Как параллельное решение рассматривали ICO.

Для сбора средств выбрали эфириум. Изначально планировали проводить ICO в четырех валютах, но на решение повлияли DDoS-атаки на ресурс. По словам Александра, нередки случаи, когда на ICO пытается заработать третья сторона: настоящий сайт «ддосят», создают армию ботов, которые в Telegram-чате постят другой сайт, пользователи на основной сайт зайти не могут и переходят на спамерский, где указан уже другой номер смарт-контракта.

«У нас было много атак на старте, работала профессиональная группа из РоSSии, создала 1500 ботов, DDoS, подняла несколько фишинговых сайтов, мы были абсолютно уверены, что нас положат. А сбор денег через смарт-контракт эфириума переносит всю нагрузку на серверы эфириума», — объясняет основатель проекта.

В ходе ICO пользователи получали так называемые utility tokens: токены нужны для всех операций, которые происходят в системе. «Пользователь, купивший токены, становится мини-версией GlobalSign или Commodo, может выпускать сертификаты безопасности для клиентов. Все, что для этого нужно — запустить ноду (сервер, который выпускает сертификаты безопасности). 90% прибыли, которые зарабатываются системой, идет держателям таких нод», — уверяет Момот.

Планировалось проводить ICO в три этапа: в первый день инвестировать могли только участники из «белого списка» — самые первые члены сообщества, чьи кошельки были внесены в смарт-контракт, можно было инвестировать до 15 эфириумов. На второй день предполагалось снять этот лимит, и на третий — разрешить инвестиции всем. Но уже на этапе безлимитного сбора токены разошлись за минуту, рассказывает основатель компании.

Привлеченные средства пойдут на разработку софта — создание продукта, будет идентифицировать устройства или пользователей с помощью сертификатов безопасности, набор сотрудников, открытие офисов.


Ольга Карпенко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Криптовалютные миллионеры мигрируют на Пуэрто-Рико. Они хотят построить «криптоутопию»Криптовалютные миллионеры мигрируют на Пуэрто-Рико. Они хотят построить «криптоутопию»
Как живет 18-летний криптомиллионер: спортивные машины, собственный бизнес и приложениеКак живет 18-летний криптомиллионер: спортивные машины, собственный бизнес и приложение
Сайты начали официально майнить криптовалюту на компьютерах пользователейСайты начали официально майнить криптовалюту на компьютерах пользователей
Треть украинцев никогда не пользуются ИнтернетомТреть украинцев никогда не пользуются Интернетом
Facebook начнёт подсчитывать видимые показы органических постовFacebook начнёт подсчитывать видимые показы органических постов
Блок рекламы


Похожие новости
TransferWise с офисом в Черкассах и BitFury попали в топ-50 финтех-стартапов по версии Forbes
Украинский Jooble занял 2 место по трафику в мире среди сайтов по поиску работы (данные SimilarWeb)Украинский Jooble занял 2 место по трафику в мире среди сайтов по поиску работы (данные SimilarWeb)
Литовский стартап Prodeum якобы привлек миллионы на ICO, после чего удалил сайт, оставив лишь одно словоЛитовский стартап Prodeum якобы привлек миллионы на ICO, после чего удалил сайт, оставив лишь одно слово
Facebook купил стартап Confirm.io для более глубокой проверки рекламодателейFacebook купил стартап Confirm.io для более глубокой проверки рекламодателей
Спекулятивный рынок: цену биткоина со $150 до $1000 подняли два бота в 2013 году
В Дании около тысячи подростков обвиняют в распространении порно в FacebookВ Дании около тысячи подростков обвиняют в распространении порно в Facebook
Lenovo запустила локальный украинский сайт и интернет-магазинLenovo запустила локальный украинский сайт и интернет-магазин
Соцсети по требованию еврокомиссии должны удалять нелегальный контент за 2 часаСоцсети по требованию еврокомиссии должны удалять нелегальный контент за 2 часа
Китайский конкурент Uber привлек $4 млрд. Теперь два самых дорогих стартапа в мире — сервисы перевозок
Основатель «Датагруп» Александр Кардаков запускает стартап по кибербезопасности
Последние новости
Подгружаем последние новости