Украинский стартап Remme поднял около $18 млн за 24 часа на ICO

Проект основан в 2015 году и занимается разработкой решений в сфере компьютерной безопасности, в частности — беспарольной аутентификацией пользователей и устройств на блокчейне, SSL-сертификатами, которые хранятся в блокчейне (подробнее технология описана здесь ). Сейчас в команде стартапа — порядка 20 человек, есть офисы в Киеве и Одессе. , пишут AIN.UA

Его основатель долгое время финансировал проект из собственных средств, заработанных на криптовалютах и продаже майнингового оборудование. Когда поднялся вопрос о дополнительных инвестициях, команда пыталась привлечь деньги от украинских и зарубежных венчурных инвесторов, но те были не очень заинтересованы. Как параллельное решение рассматривали ICO.

Для сбора средств выбрали эфириум. Изначально планировали проводить ICO в четырех валютах, но на решение повлияли DDoS-атаки на ресурс. По словам Александра, нередки случаи, когда на ICO пытается заработать третья сторона: настоящий сайт «ддосят», создают армию ботов, которые в Telegram-чате постят другой сайт, пользователи на основной сайт зайти не могут и переходят на спамерский, где указан уже другой номер смарт-контракта.

«У нас было много атак на старте, работала профессиональная группа из РоSSии, создала 1500 ботов, DDoS, подняла несколько фишинговых сайтов, мы были абсолютно уверены, что нас положат. А сбор денег через смарт-контракт эфириума переносит всю нагрузку на серверы эфириума», — объясняет основатель проекта.

В ходе ICO пользователи получали так называемые utility tokens: токены нужны для всех операций, которые происходят в системе. «Пользователь, купивший токены, становится мини-версией GlobalSign или Commodo, может выпускать сертификаты безопасности для клиентов. Все, что для этого нужно — запустить ноду (сервер, который выпускает сертификаты безопасности). 90% прибыли, которые зарабатываются системой, идет держателям таких нод», — уверяет Момот.

Планировалось проводить ICO в три этапа: в первый день инвестировать могли только участники из «белого списка» — самые первые члены сообщества, чьи кошельки были внесены в смарт-контракт, можно было инвестировать до 15 эфириумов. На второй день предполагалось снять этот лимит, и на третий — разрешить инвестиции всем. Но уже на этапе безлимитного сбора токены разошлись за минуту, рассказывает основатель компании.

Привлеченные средства пойдут на разработку софта — создание продукта, будет идентифицировать устройства или пользователей с помощью сертификатов безопасности, набор сотрудников, открытие офисов.