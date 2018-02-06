Проектный офис передал Минздраву систему eHealth

Результаты технической оценки свидетельствуют о соответствии продукта заявленным характеристикам.

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Проектный офис передал Министерству здравоохранения "минимальный жизнеспособный продукт" Национальной электронной системы здравоохранения eHealth.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу офиса.

"С сегодняшнего дня последующей разработкой и внедрением eHealth будет заниматься Минздрав, для чего в декабре 2017 года было создано ГП "Электронное здоровье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование создания системы осуществлялось за средства международных доноров - правительств США и Канады, а также Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Продукт передан Минздраву на безоплатной основе.

Отмечается, что результаты технической оценки свидетельствуют о соответствии продукта заявленным характеристикам и меморандуму, подписанному между ведомством и общественными организациями относительно разработки электронной системы. "MVP eHealth рекомендован к введению в эксплуатацию без дальнейших предостережений", - говорится в сообщении.