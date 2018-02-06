Проектный офис передал Минздраву систему eHealth
Результаты технической оценки свидетельствуют о соответствии продукта заявленным характеристикам.
Проектный офис передал Министерству здравоохранения "минимальный жизнеспособный продукт" Национальной электронной системы здравоохранения eHealth.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу офиса.
"С сегодняшнего дня последующей разработкой и внедрением eHealth будет заниматься Минздрав, для чего в декабре 2017 года было создано ГП "Электронное здоровье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансирование создания системы осуществлялось за средства международных доноров - правительств США и Канады, а также Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Продукт передан Минздраву на безоплатной основе.
Отмечается, что результаты технической оценки свидетельствуют о соответствии продукта заявленным характеристикам и меморандуму, подписанному между ведомством и общественными организациями относительно разработки электронной системы. "MVP eHealth рекомендован к введению в эксплуатацию без дальнейших предостережений", - говорится в сообщении.
Напомним, электронная система здравоохранения eHealth необходима для реализации принципа "деньги идут за пациентом". В июне 2017 года пилотный проект eHealth стартовал в Киеве, Черкассах и Днепре.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
06.02.2018 14:04
06.02.2018 15:41