Проектный офис передал Минздраву систему eHealth

Результаты технической оценки свидетельствуют о соответствии продукта заявленным характеристикам.

Проектный офис передал Минздраву систему eHealth
Фото: Макс Требухов

Проектный офис передал Министерству здравоохранения "минимальный жизнеспособный продукт" Национальной электронной системы здравоохранения eHealth.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу офиса.

"С сегодняшнего дня последующей разработкой и внедрением eHealth будет заниматься Минздрав, для чего в декабре 2017 года было создано ГП "Электронное здоровье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование создания системы осуществлялось за средства международных доноров - правительств США и Канады, а также Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Продукт передан Минздраву на безоплатной основе.

Отмечается, что результаты технической оценки свидетельствуют о соответствии продукта заявленным характеристикам и меморандуму, подписанному между ведомством и общественными организациями относительно разработки электронной системы. "MVP eHealth рекомендован к введению в эксплуатацию без дальнейших предостережений", - говорится в сообщении.

Напомним, электронная система здравоохранения eHealth необходима для реализации принципа "деньги идут за пациентом". В июне 2017 года пилотный проект eHealth стартовал в Киеве, Черкассах и Днепре.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Как покупка наркотиков за биткоины может обнаружиться годы спустя
Испания передала США роSSийского "короля спама"Испания передала США роSSийского "короля спама"
«Google зависим от Apple»: инвесторы обеспокоены ростом издержек компании«Google зависим от Apple»: инвесторы обеспокоены ростом издержек компании
В Украине запустили бесплатную онлайн-платформу для подготовки к ВНОВ Украине запустили бесплатную онлайн-платформу для подготовки к ВНО
"Квазар" отрицает причастность к криптофермам и финансированию "ДНР" и "ЛНР""Квазар" отрицает причастность к криптофермам и финансированию "ДНР" и "ЛНР"
Блок рекламы


Похожие новости
Испания передала США роSSийского "короля спама"Испания передала США роSSийского "короля спама"
В Google усовершенствовали систему симуляции человеческой речиВ Google усовершенствовали систему симуляции человеческой речи
СБУ провела обыск в доме основателя Forklog и офисе издания, изъяла биткоины и технику
Видеоплатформа Vimeo купила сервис онлайн-трансляций Livestream с офисом в УкраинеВидеоплатформа Vimeo купила сервис онлайн-трансляций Livestream с офисом в Украине
В Украине запустили систему экстренного оповещения компаний о кибератакахВ Украине запустили систему экстренного оповещения компаний о кибератаках
Apple удалила поисковую систему BingApple удалила поисковую систему Bing
В Украине в тестовом режиме запустилась онлайн-база для врачей и пациентов eHealthВ Украине в тестовом режиме запустилась онлайн-база для врачей и пациентов eHealth
СБУ проводит обыск в офисе магистрального провайдера «Евротранстелеком»СБУ проводит обыск в офисе магистрального провайдера «Евротранстелеком»
СБУ пришла с обыском в офисы нескольких телеком-операторов - СМИСБУ пришла с обыском в офисы нескольких телеком-операторов - СМИ
Amazon хочет построить офис на 50 000 рабочих мест. И теперь города соревнуются за право быть выбранными
Последние новости
Подгружаем последние новости