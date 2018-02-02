eBay меняет основной платежный сервис

Интернет-аукцион eBay‍ меняет основной платежный сервис, отказываясь от PayPal в пользу нидерландского Adyen NV.

PayPal был официальной платежной системой eBay в течение 15 лет. Срок договора о сотрудничестве между компаниями истекает лишь в 2020 году, поэтому пользователи аукциона смогут расплачиваться через PayPal еще по крайней мере до июля 2023 года. Переход на платформу Adyen будет осуществляться постепенно и начнется с Северной Америки.

Смена системы обработки платежей должна снизить затраты для продавцов и расширить возможности покупателей. Adyen поддерживает более 200 способов оплаты, принимает платежи в 150 валютах, услугами сервиса пользуются многие высокотехнологичные компании.

По сообщению телеканала CNBC, за несколько часов после заявления eBay акции PayPal упали в цене почти на 10%.

Напомним, летом 2017 года eBay анонсировал запуск визуального поиска товаров. Теперь пользователи могут делать фото или использовать сохраненный снимок, чтобы найти на площадке интересующий их товар. Функция Image Search была добавлена в приложения сервиса для iOS и Android осенью прошлого года.

 


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