eBay меняет основной платежный сервис
Интернет-аукцион eBay меняет основной платежный сервис, отказываясь от PayPal в пользу нидерландского Adyen NV.
PayPal был официальной платежной системой eBay в течение 15 лет. Срок договора о сотрудничестве между компаниями истекает лишь в 2020 году, поэтому пользователи аукциона смогут расплачиваться через PayPal еще по крайней мере до июля 2023 года. Переход на платформу Adyen будет осуществляться постепенно и начнется с Северной Америки.
Смена системы обработки платежей должна снизить затраты для продавцов и расширить возможности покупателей. Adyen поддерживает более 200 способов оплаты, принимает платежи в 150 валютах, услугами сервиса пользуются многие высокотехнологичные компании.
Напомним, летом 2017 года eBay анонсировал запуск визуального поиска товаров. Теперь пользователи могут делать фото или использовать сохраненный снимок, чтобы найти на площадке интересующий их товар. Функция Image Search была добавлена в приложения сервиса для iOS и Android осенью прошлого года.
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