Интернет-аукцион eBay‍ меняет основной платежный сервис, отказываясь от PayPal в пользу нидерландского Adyen NV.

PayPal был официальной платежной системой eBay в течение 15 лет. Срок договора о сотрудничестве между компаниями истекает лишь в 2020 году, поэтому пользователи аукциона смогут расплачиваться через PayPal еще по крайней мере до июля 2023 года. Переход на платформу Adyen будет осуществляться постепенно и начнется с Северной Америки.

Смена системы обработки платежей должна снизить затраты для продавцов и расширить возможности покупателей. Adyen поддерживает более 200 способов оплаты, принимает платежи в 150 валютах, услугами сервиса пользуются многие высокотехнологичные компании.

CNBC , за несколько часов после заявления eBay акции PayPal упали в цене почти на 10%. По сообщению телеканала, за несколько часов после заявления eBay акции PayPal упали в цене почти на 10%.