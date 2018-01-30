Merkle: расходы на поисковую рекламу в США выросли на 24% в 4 квартале 2017

Компания Merkle опубликовала отчёт о состоянии рынка цифрового маркетинга в США за четвёртый квартал 2017 года.

Рынок поисковой рекламы в целом

В отчётном квартале объём кликов по объявлениям поисковой рекламы по трём основным поисковым системам (Google, Bing и Yahoo) вырос на 9% в годовом сравнении, а средняя цена за клик возросла на 14%. Расходы увеличились на 24%.

При этом показатели вовлечённости и конверсии по поисковым объявлениям улучшились, а переходы с мобильных устройств впервые составили 50% от общего числа переходов.

Google

Расходы на поисковую рекламу в Google возросли на 23% в сравнении год к году: в мобильном сегменте рост составил 38%, в десктопном – 21%. Объём кликов увеличился на 8%. Цена за клик выросла на 23%.

На таргетинг на аудиторию (Customer Match, похожие аудитории и RLSA) приходилось 30% всех переходов по поисковой рекламе в Google – на 10% больше, чем годом ранее.

Расходы на небрендовые текстовые объявления сократились с 20% в третьем квартале до 12% в четвёртом. При этом показатели конверсии и продаж на клик повысились. В отчёте Merkle также говорится о снижении небрендового трафика из поисковой сети Google , который меньше стоит, но при этом имеет более низкое качество.

Bing Ads и Yahoo Gemini

В рекламных сетях Bing и Yahoo расходы на поисковую рекламу возросли на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при этом объём кликов увеличился с 1% в третьем квартале до 14% в четвёртом.

Цена за клик выросла на 15% в годовом сравнении. В третьем квартале этот показатель составлял лишь 5%.

Товарные объявления в Google и Bing

Среди ритейлеров расходы на Google Shopping продолжают расти быстрее, чем траты на текстовые объявления. В четвёртом квартале расходы на товарные объявления выросли на 32%, а на текстовые – лишь на 15% в годовом сравнении.

На мобильных устройствах продолжает расти доля рекламы местного ассортимента (Local Inventory Ads). В четвёртом квартале на неё приходилось 11% всех переходов по мобильным товарным объявлениям – на 7% больше, чем в 2016 году.

Расходы на Bing Product Ads выросли на 62% в годовом сравнении, а CPC упала на 25%. На товарные объявления приходилось 25% всех кликов по поисковой рекламе Bing и 41% кликов по небрендовым объявлениям среди ритейлеров.