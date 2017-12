Как один твит может принести миллионы — на примере криптовалюты Verge и Джона Макафи

Verge — это основанная на блокчейне биткоина криптовалюта с упором на анонимность пользователей и защищенность транзакций. Она не уникальна в своем роде, похожими качествами обладают и другие альткоины, в частности, Monero. Verge появилась еще в 2014 году в качестве эксперимента, называлась совсем по-другому (DogeCoinDark) и была больше похожа на баловство, чем на реальный проект. Только в начале 2016 года разработчики решили вывести монету «в люди», представив новое название вместе с подробным описанием валюты и ее дорожной картой. Стоит отметить, что Verge на сегодняшний день поддерживается огромным сообществом и не является проектом какой-либо компании, что еще больше привлекает пользователей, пишут AIN.UA .

Защищенность данных о транзакциях и пользователях это главный тренд 2018 года, считают разработчики Verge. Они тоже делают акцент на анонимности — том, чего так не хватает биткоину и многим другим криптовалютам. Но в то время как большинство «анонимных» проектов просто скрывают или маскируют транзакции, оставляя информацию об IP-адресе пользователей, Verge защищает эти данные с помощью интеграции Tor и I2P. Таким образом внутри сети IP-адреса пользователей перемешиваются, создавая клубок из неотслеживаемых транзакций. При этом разработчики также решили проблему слишком долгих транзакций (так как проект построен на базе блокчейна биткоина) и внедрили поддержку технологии Simple Payment Verification. Это позволяет поддерживать среднее время подтверждения транзакции на уровне 5 секунд.

Всего может быть выпущено 16,5 миллиардов монет Verge (XVG), 9 миллиардов из которых уже были запущены в оборот всего через год после запуска. Каждый пользователь может добывать Verge самостоятельно, используя один из пяти алгоритмов. Разработчики говорят, что Verge — единственная криптовалюта, поддерживающая 5 хеш-функций в одном блокчейне, поэтому пользователи с конкретным оборудованием могут выбрать для майнинга подходящий алгоритм (Scrypt, X17, Lyra2rev2, myr-groestl и blake2s). В планах у команды — поддержка смарт-контрактов на платформе RSK, что позволит конкурировать Verge с Ethereum, а также внедрение протокола сжатия транзакций. В случае удачного запуска обоих проектов сеть Verge сможет обрабатывать до 2000 транзакций в секунду. Для сравнения, Bitcoin — всего 7 транзакций в секунду.

Многие аналитики называют Verge «биткоином 2.0» — из-за более быстрой обработки и меньшей стоимости транзакций, анонимности и защищенности. Возможно, именно поэтому курс монеты всего за месяц скакнул в десятки раз. Еще в начале декабря стоимость одной монеты XVG не превышала $0.006, а сегодня средневзвешенный курс по биржам — $0,16. Капитализация Verge выросла с $300 млн до $2,5 млрд и вывела криптовалюту в топ-20, оставив позади такие проекты как Stratis и даже ZCash.

Но главной причиной такого бурного роста мог также стать всего один твит Джона Макафи — известного криптоэнтузиаста и основателя MGT Capital Investments, считают пользователи. В пятницу 13 декабря на своей странице в Twitter он опубликовал запись, в которой упомянул перспективность Verge и анонимных криптовалют в целом.

Твит:

I am inundated by people asking me for recommendations on cryptocurrencies. If you would use your heads you would figure out that the privacy coins (anonymous transactions) will have the greatest future. Coins like Monero (XMR), Verge (XVG), or Zcash (ZEC) cannot lose.