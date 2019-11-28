Intel готовит новый микрокод для X299, улучшающий разгон Cascade Lake-X

Компания Intel готовит обновление микрокода для своей системной логики Intel X299, которое должно обеспечить лучший разгон вышедшим на днях процессорам Cascade Lake-X. О подготовке данного обновления сообщила компания MSI, которая объявила о скором выпуске новых версий BIOS со свежим микрокодом для всех своих материнских плат на базе Intel X299.

По словам MSI, новые версии BIOS позволят не только расширить возможности разгона недавно выпущенных процессоров Intel Core X-серии, но также позволят «максимизировать общую производительность» систем на базе процессоров Cascade Lake-X.

К сожалению, компания MSI не уточняет, каким именно образом обновление микрокода и BIOS позволит улучшить разгон новых процессоров Intel Core X-серии и в целом максимизирует их производительность. Касательно последнего можно предположить, что новый микрокод внесёт изменения в работу технологии Turbo Boost и/или в схему питания процессоров.

Конечно, помимо MSI обновления BIOS с новым микрокодом для своих материнских плат представят и другие производители. Так что все владельцы процессоров Intel Core i9-10980XE, 10940X, 10920X и 10900X при желании смогут выжать максимум из своих систем.



