ASUS Chromebook C425: ноутбук за $500 с процессором Intel Core m3

Компания ASUS выпустила новый портативный компьютер под управлением операционной системы Chrome OS — модель Chromebook C425, которая уже доступна для заказа.

Новинка располагает 14-дюймовым дисплеем NanoEdge с разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD). Крышка с экраном может откидываться на 180 градусов.

Основой служит процессор Intel Core m3-8100Y поколения Amber Lake Y. Чип содержит два ядра (четыре потока инструкций) с тактовой частотой 1,1–3,4 ГГц. Обработкой графики занят встроенный ускоритель Intel UHD 615.

Хромбук несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR3, флеш-модуль eMMC вместимостью 64 Гбайт, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, а также клавиатуру с подсветкой.

Среди доступных разъёмов стоит выделить два порта USB Type-C, порт USB Type-A, слот для карты microSD и стандартное аудиогнездо. Весит компьютер приблизительно 1,3 килограмма.

Приобрести модель Chromebook C425 можно по ориентировочной цене 500 долларов США .



