Intel представила 28-ядерный процессор Xeon W за $7450

После анонса процессоров Core 10-го поколения компания Intel объявила о выходе девяти новых CPU линейки Xeon W 3200 архитектуры Cascade Lake. Топовый 28-ядерный чип уже используется в недавно представленном профессиональном компьютере Apple Mac Pro.

Характеристики

Новые процессоры Xeon W 3200 архитектуры Cascade Lake имеют сокет LGA 3647, тогда как прошлое поколение на архитектуре Skylake имело разъём LGA 2066. Все новинки выполнены с применением технологического процесса 14++ нм. Процессоры нового модельного ряда имеют число ядер от 8 до 28, повышенные частоты, номинальный теплопакет от 160 до 205 Вт, поддержку Hyper-Threading и технологии Turbo Boost Max 3.0, L3-кэш от 16,5 до 38,5 МБ и увеличенное до 64 количество линий PCI Express 3.0.

Процeссоры с индексом «M» поддерживают до 2 ТБ ОЗУ DDR4-2933 в 6-канальном режиме, тогда как остальные – 1 ТБ DDR4-2666 или DDR4-2933. Стоимость самого доступного 8-ядерного решения новой линейки составляет $749.

28-ядерный Xeon W-3275

Топовым решением новой линейки стал 28-ядерный процессор Xeon W-3275 с 56 потоками, базовой частотой 2,5 ГГц и форсированной 4,6 ГГц, 38,5 МБ L3-кэшем из расчета по 1,375 МБ на ядро, а также впечатляющей расчётной тепловой мощностью TDP в 205 Вт. Рекомендованная стоимость топового процессора заоблачная – $7453.