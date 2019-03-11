Ноутбук Xiaomi на платформе Intel Whiskey Lake показался в бенчмарке

Ноутбук Xiaomi на платформе Intel Whiskey Lake показался в бенчмарке

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит к выпуску новый портативный компьютер на аппаратной платформе Intel.

Ноутбук «засветился» в бенчмарке GeekBench под кодовым обозначением Timi TM1814. Известно, что устройство функционирует под управлением операционной системы Windows 10.

В качестве «мозгового» центра значится процессор Core i5-8265U поколения Whiskey Lake. Названный чип содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременного выполнения до восьми потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 1,6 ГГц, максимальная — 3,9 ГГц. При этом в результатах теста GeekBench значится несколько иная базовая частота процессора — 1,8 ГГц.

За обработку графики отвечает интегрированный контроллер Intel UHD Graphics 620. Частота этого блока варьируется от 300 МГц до 1,1 ГГц.

Ноутбук Xiaomi на платформе Intel Whiskey Lake показался в бенчмарке

Известно, что новый ноутбук Xiaomi несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти. К сожалению, информации о размере и разрешении дисплея пока нет.

В тесте GeekBench портативный компьютер показал результат в 4395 баллов в одноядерном режиме и 12 356 баллов в многоядерном.

Вероятнее всего, компания Xiaomi официально представит новый ноутбук в текущем или следующем месяце.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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