Ноутбук Xiaomi на платформе Intel Whiskey Lake показался в бенчмарке

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит к выпуску новый портативный компьютер на аппаратной платформе Intel .

Ноутбук «засветился» в бенчмарке GeekBench под кодовым обозначением Timi TM1814. Известно, что устройство функционирует под управлением операционной системы Windows 10.

В качестве «мозгового» центра значится процессор Core i5-8265U поколения Whiskey Lake. Названный чип содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременного выполнения до восьми потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 1,6 ГГц, максимальная — 3,9 ГГц. При этом в результатах теста GeekBench значится несколько иная базовая частота процессора — 1,8 ГГц.

За обработку графики отвечает интегрированный контроллер Intel UHD Graphics 620. Частота этого блока варьируется от 300 МГц до 1,1 ГГц.

Известно, что новый ноутбук Xiaomi несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти. К сожалению, информации о размере и разрешении дисплея пока нет.

В тесте GeekBench портативный компьютер показал результат в 4395 баллов в одноядерном режиме и 12 356 баллов в многоядерном.

Вероятнее всего, компания Xiaomi официально представит новый ноутбук в текущем или следующем месяце.



