Xiaomi випустила павербанк, який заряджає 13 пристроїв одночасно

Китайська корпорація Xiaomi випустила новий зовнішній блок живлення (павербанк) з акумулятором на 280 500 мАг — Mijia Outdoor Power Supply 1000. Пристрій дає змогу одночасно заряджати одразу 13 гаджетів та здатний заряджатися від сонця. Про це йдеться на сайті Xiaomi.

Xiaomi випустила павербанк, який заряджає 13 пристроїв одночасно
Фото: new.c.mi.com

Що відомо

Павербанк виготовлено з екологічно чистих вогнестійких матеріалів класу VO. Пристрій дає змогу «запускати» електроприлади потужністю понад 1600 Вт (до 2400 Вт).

Загалом акумулятор має 21 датчик, зокрема датчик температури, перевантаження та заряду.

Акумуляторну батарею сертифіковано за критеріями UL. Ємність у розмірі 80% досягається після 800 зарядів. Його можна заряджати паралельно від двох сонячних панелей Mijia (по 100 Вт кожна), аби продовжити час автономної роботи. Вага пристрою — 15,3 кг.

Крім того, до павербанку було розроблено спеціальний додаток для управління, щоб контролювати споживання енергії в режимі реального часу.

Зараз Mijia Outdoor Power Supply 1000 є доступним для замовлення в Китаї за ціною 4499 юанів (близько 22,5 тис. грн).





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Xiaomi випустила павербанк, який заряджає 13 пристроїв одночасноXiaomi випустила павербанк, який заряджає 13 пристроїв одночасно
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