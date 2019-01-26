Intel готовит восьмиядерный процессор Core i9-9900T с TDP до 35 Вт

Компания Intel в скором времени может представить более экономичные версии своего «народного восьмиядерника» Core i9-9900K. На это указывает появление в Сети информации об инженерных образцах процессоров Core i9-9900T и Core i9-9900.

Процессор Core i9-9900T предложит те же восемь ядер и шестнадцать потоков, но при этом его TDP составит всего лишь 35 Вт. Это сулит значительно более низкие тактовые частоты, нежели у Core i9-9900K. Так, «засветившийся» инженерный образец с кодовым обозначением «QQC0» обладает базовой частотой всего в 1,7 ГГц. Выставивший данный образец на торги в Японии продавец обещает, что в режиме Turbo все ядра автоматически разгонятся до 3,3 ГГц, а одно ядро сможет достигать частоты в 3,8 ГГц.

В свою очередь инженерный образец с кодовым названием «QQBZ» также обладает восемью ядрами и шестнадцатью потоками, но уже с TDP в 65 Вт. Получается, что это предварительная версия процессора Core i9-9900. Базовая частота данного образца составляет 2,6 ГГц, все ядра в режиме Turbo разгоняются до 4,2 ГГц, а одно — до 4,4 ГГц. Ниже, чем у Core i9-9900K, но не настолько сильно.

Заметим, что Intel изначально планировала выпустить менее «прожорливые» версии своего флагманского Core i9-9900K. В представленной выше таблице, опубликованной Intel ещё в минувшем октябре, значатся восьмиядерные процессоры с TDP 35, 65 и 95 Вт. Но на данный момент официально представлены лишь 95-Вт модели Core i7-9700K и Core i9-9900K, а также их версии без встроенной графики, входящие в серию F. Однако появление инженерных образцов указывает на то, что скоро появятся новые восьмиядерные процессоры Intel . Также ожидается, что Intel представит и другие 35-Вт процессоры, включая Core i5-9400T и Core i3-9000T.



