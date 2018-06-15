Samsung представила ноутбук Chromebook Plus (V2)

Компания Samsung представила обновленную версию ноутбука Chromebook Plus. Новинку оснастили новым процессором и дополнительной камерой.

Внешний вид Samsung Chromebook Plus (V2) практически идентичен с внешним видом оригинальной модели, выпущенной в 2017 году. Благодаря конструкции шарнира устройство может использоваться не только как ноутбук, но и как планшет.

Samsung Chromebook Plus (V2) оснащен 12,2-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD (1920?1080 пикселей). В комплекте с хромбуком поставляется стилус, который не требует зарядки.

Производительность обновленного Chromebook Plus обеспечивает процессор Intel Celeron 3965Y в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем оперативной памяти составляет 32 ГБ.

На задней панели ноутбука расположена 13-мегапиксельная камера и объектив с диафрагмой f/1.9. Спереди находится 1-мегапиксельная веб-камера для видео звонков. Емкость аккумулятора составляет 39 Втч. Также стоит отметить наличие слота для microSD-карт, одного порта USB Type-A 3.0 и двух USB Type-C.

В продаже Samsung Chromebook Plus (V2) появится с 24 июня. Стоимость новинки составляет $499.