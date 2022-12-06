Samsung випустить повербанк із надшвидкою зарядкою

Компанія Samsung розробляє новий портативний повербанк EB-P3400 із надшвидкою зарядкою. Про це розповів Роланд Квандт із посиланням на інсайдерську інформацію. Він також показав рендер цього нового гаджета.

У Samsung буде повербанк із надшвидкою зарядкою

За його словами, у Samsung EB-P3400 два роз'єми USB Type-C. Місткість батареї висока і становить 10 000 мА*год. Стверджується, новий повербанк південнокорейського технологічного гіганта підтримує швидку зарядку. Її максимальна вихідна потужність сягає 25 Вт.

Продаж нового надшвидкого повербанку компанії Samsung, як стверджують інсайдери, розпочнеться в лютому 2023 року одночасно зі стартом продажів нового смартфона Galaxy S23. Але поки офіційно цю інформацію ще не підтверджено.

У Samsung буде повербанк із надшвидкою зарядкою

Тим часом, раніше стало відомо, що Samsung в США запатентував назву "Samsung Superfast Portable Power". Це свідчить, що південнокорейська компанія планує випустити на ринок дуже швидкі портативні зарядні пристрої. Очевидно, можливість надшвидкої зарядки буде впроваджена на повербанках Samsung нового покоління.

Samsung досі тримався осторонь від участі в гонці швидкої зарядки. Його конкуренти мають пристрої з дуже швидкою зарядкою. Наприклад, у iQoo 11 Pro буде підтримка швидкої зарядки потужністю до 200 Вт. Нова серія Vivo X90 підтримує швидке заряджання потужністю 120 Вт.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, як повербанки можуть зашкодити смартфонам.


Максимов Віталій, Тудей





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