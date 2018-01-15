CES 2018: неттоп ECS Liva Z2 переехал на процессор Intel Gemini Lake

Компактный настольный компьютер ECS Liva Z2, анонсированный на шоу CES 2018 в США, готовится к релизу на международном рынке уже в этом квартале. Неттоп, по традиции, поступит в продажу без накопителя и оперативной памяти, то есть в виде barebone-системы, но также выйдет и его Plus-версия, которая будет содержать все необходимые комплектующие.

ECS Liva Z2

Компьютер ECS Liva Z2 имеет в своей основе платформу Intel Gemini Lake и процессор Intel Pentium Silver, модель которого на данный момент не уточняется. Неттоп получит полностью пассивную систему отвода тепла от процессора, и это будет некое новое решение, намного более продуктивное по сравнению с имеющимися. В ECS Liva Z2 можно установить два модуля ОЗУ SODIMM и накопитель в форм-факторе 2,5 дюйма, и это может быть как жесткий диск, так и твердотельный накопитель. В дополнение к этому на плате будет распаян модуль еММС емкостью 64 гигабайта, так что при желании HDD или SSD можно будет не докупать.

Все владельцы ECS Liva Z2 вне зависимости от выбранной версии смогут рассчитывать натри порта USB 3.0 один USB-C, вход под наушники, два порта USВ 2.0 и выход HDMI, не говоря уже о гигабитной сетевой карте. Беспроводную связь с внешним миром и периферией здесь обеспечивают модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac. Неттоп ECS Liva Z2 поступит в продажу в текущем квартале по неизвестной пока цене.

Максим Мишенев, MobileDevice


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