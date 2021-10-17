Слух: Bluepoint разрабатывает ремастер Bloodborne, порт на PC и Bloodborne 2

Ведущий подкаста XboxEra в новом выпуске передачи сообщил, что Bluepoint Games разрабатывает сразу и ремастер, и сиквел Bloodborne. Более того, студия также готовит порт игры на PC.

Слух: Bluepoint разрабатывает ремастер Bloodborne, порт на PC и Bloodborne 2

Источник: PlayStation Store

По заверениям ведущего, версия Bloodborne для компьютеров уже готова, и Sony ждёт правильного момента для официального анонса. Также автор ссылается на Колина Мориарти (Colin Moriarty) из Last Stand Media, которому источники сообщали такую же информацию. Модератор Reddit заверил, что получил от ведущего подкаста доказательства этих слухов.

В сентябре этого года стало известно, что Bluepoint Games официально присоединилась к внутренним студиям Sony Interactive Entertainment. Президент Bluepoint Games Марко Траш (Marco Thrush) заявил, что компания взялась за разработку новой игры, которая не является ремейком или ремастером.

Оригинальная Bloodborne была создана студией FromSoftware и выпущена в 2015 году только на PS4. Сейчас игра также доступна на PS5 в режиме обратной совместимости.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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