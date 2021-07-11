Грабб: Microsoft всё ещё планирует избавиться от Xbox Live Gold

Корпорация Microsoft всё ещё планирует закрыть сервис подписки Xbox Live Gold и сделать онлайн-мультиплеер бесплатным. По крайней мере, так считает журналист Джефф Грабб (Jeff Grubb) — он поделился этим мнением на шоу GrubbSnax.

Грабб: Microsoft всё ещё планирует избавиться от Xbox Live Gold

Источник: Microsoft

Ещё в прошлом году Джефф Грабб утверждал то же самое. Его изначальный аргумент заключался в том, что, условно-бесплатный многопользовательский режим Halo Infinite будет иметь смысл только в случае закрытия Xbox Live Gold.

Однако в апреле Microsoft объявила, что Xbox Live Gold больше не требуется для условно-бесплатных многопользовательских игр. Подписка при этом продолжила своё существование и ее наличие обязательно требуется, если вы хотите играть онлайн в платных проектах.

Грабб: Microsoft всё ещё планирует избавиться от Xbox Live Gold

Источник: Microsoft

«Раньше я говорил, что Xbox Live Gold больше не будет. Я начал об этом говорить, когда Xbox Live Gold всё ещё требовалась для условно-бесплатных игр, — пояснил он. — И я точно знал, что они собираются внести изменения до выхода Halo Infinite. Я думал, что, по крайней мере, подписка будет не нужна для условно-бесплатных игр, потому что [Microsoft] не собиралась брать с людей плату за игру в Halo на Xbox, как она не берёт с вас плату за игру на ПК […]».

Грабб добавил, что не знает, ведётся ли активное обсуждение отказа от Xbox Live Gold прямо сейчас, но у Microsoft всё ещё существует план, в котором говорится, что «Xbox Live Gold будет упразднена когда-то в будущем». По его словам, корпорация просто ждёт, когда Xbox Game Pass наберёт огромное число подписчиков.

Грабб: Microsoft всё ещё планирует избавиться от Xbox Live Gold

Источник: Microsoft

«Я слышал, что до E3 [у Xbox Game Pass] было от 19 до 23 миллионов подписчиков […], — сказал он. — По мере приближения к релизу Halo, я уверен, это число легко достигнет 23-25 миллионов к концу этого года. И когда [Xbox Game Pass] достигнет 30 миллионов, [Microsoft], вероятно, пересмотрит то, что делает с Xbox Live Gold. Подписка, вероятно, не будет упразднена, пока активных пользователей Game Pass не приблизится к примерно 40-50 миллионам».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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