Симулятор механика марсоходов Rover Mechanic Simulator выбрался из раннего доступа Steam

Издательство PlayWay и студия-разработчик Pyramid Games на сайте сервиса цифровой дистрибуции Steam объявили о долгожданном выходе своей Rover Mechanic Simulator из раннего доступа.

Rover Mechanic Simulator пробыла в предрелизном состоянии чуть больше девяти месяцев: ранний доступ начался 6 февраля текущего года, а премьера финальной версии состоялась 12 ноября.

По случаю полноценного выхода Rover Mechanic Simulator в течение недели (до 19 ноября) будет продаваться с 15-процентной скидкой — проект можно приобрести за 245 рублей (полная цена 289 рублей).

Выпуск Rover Mechanic Simulator из раннего доступа ознаменовал крупное обновление. Патч 1.0 исправляет десятки багов, добавляет поддержку ультрашироких мониторов (21:9), переводит игру на более свежую версию движка и многое другое.

Rover Mechanic Simulator предлагает поработать механиком в одной из первых марсианских колоний. От геймера требуется с помощью многочисленных инструментов ремонтировать и обслуживать марсоходы.

Пользователи Steam приняли Rover Mechanic Simulator крайне тепло: средний рейтинг игры (учитываются в том числе отзывы о предрелизной версии) составляет внушительные 93 %. Всего проект оценило чуть менее 200 человек.

Rover Mechanic Simulator — не единственная подобная игра Pyramid Games. Студия также трудится над Soviet Space Engineers (выход в 2021 году), которая предложит в роли советского инженера отвечать за ремонт, починку и постройку космических кораблей.



