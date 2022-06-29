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2022-06-29
Польща включила антивоєнний симулятор виживання у позакласну шкільну програму
В основі гри лежить облога Сараєва під час війни в Югославії, інформує
This War of Mine включили до позакласної програми у Польщі© Ministerstwo Edukacji i Nauki/Twitter
Міністерство освіти і науки Польщі включило гру This War of Mine у програму позакласного читання. Це перший випадок в історії польської освіти щодо включення гри до шкільної програми, повідомляється на сторінці відомства у Twitter.
Фаїна Вауліна, ZN.ua