Польща включила антивоєнний симулятор виживання у позакласну шкільну програму

В основі гри лежить облога Сараєва під час війни в Югославії, інформує ZN.ua.

Польща включила антивоєнний симулятор виживання у позакласну шкільну програму
This War of Mine включили до позакласної програми у Польщі
© Ministerstwo Edukacji i Nauki/Twitter

Міністерство освіти і науки Польщі включило гру This War of Mine у програму позакласного читання. Це перший випадок в історії польської освіти щодо включення гри до шкільної програми, повідомляється на сторінці відомства у Twitter.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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