Netflix, Apple TV, Spotify и другие: Microsoft уточнила, какие сервисы будут доступны на Xbox Series X и S
Корпорация Microsoft поделилась подробностями того, приложения каких стриминговых сервисов будут доступны на Xbox Series X и S в день запуска, 10 ноября. Учитывая обратную совместимость с играми Xbox One, неудивительно, что это касается и приложений — все развлекательные программы, которые сейчас есть на системе текущего поколения, будут работать и на новых консолях.
Список состоит из многих позиций, среди которых:
- Netflix;
- HBO Max;
- Spotify;
- YouTube;
- YouTube TV;
- Amazon Prime Video;
- Hulu;
- NBC Peacock;
- Vudu;
- FandangoNow;
- Twitch;
- Sky Go;
- NOW TV;
- Sky Ticket.
Примечательно, что 10 ноября на консолях Xbox появится приложение Apple TV, которое обеспечит доступ к тысяче сериалов и фильмов. Известно, что там будут такие телевизионные шоу, как «Мистический квест: Пир ворона», «Тед Лассо», «Утреннее шоу», «Видеть», «Дом с прислугой» и «Тегеран». Кроме того, в приложении Apple TV можно будет оформить подписку на каналы Showtime, CBS All Access и AMC+.
Напомним, что Xbox Series X и Xbox Series S обладают поддержкой HDR, Dolby Vision и Dolby Atmos, что позволяет при соответствующем телевизоре смотреть кино и сериалы так, как этого задумывали создатели фильмов. Такой формат видеоконтента поддерживают Netflix и Vudu.