Netflix, Apple TV, Spotify и другие: Microsoft уточнила, какие сервисы будут доступны на Xbox Series X и S

Корпорация Microsoft поделилась подробностями того, приложения каких стриминговых сервисов будут доступны на Xbox Series X и S в день запуска, 10 ноября. Учитывая обратную совместимость с играми Xbox One, неудивительно, что это касается и приложений — все развлекательные программы, которые сейчас есть на системе текущего поколения, будут работать и на новых консолях.

Список состоит из многих позиций, среди которых:

Netflix;

HBO Max;

Spotify;

YouTube;

YouTube TV;

Amazon Prime Video;

Hulu;

NBC Peacock;

Vudu;

FandangoNow;

Twitch;

Sky Go;

NOW TV;

Sky Ticket.

Примечательно, что 10 ноября на консолях Xbox появится приложение Apple TV, которое обеспечит доступ к тысяче сериалов и фильмов. Известно, что там будут такие телевизионные шоу, как «Мистический квест: Пир ворона», «Тед Лассо», «Утреннее шоу», «Видеть», «Дом с прислугой» и «Тегеран». Кроме того, в приложении Apple TV можно будет оформить подписку на каналы Showtime, CBS All Access и AMC+.

Напомним, что Xbox Series X и Xbox Series S обладают поддержкой HDR, Dolby Vision и Dolby Atmos, что позволяет при соответствующем телевизоре смотреть кино и сериалы так, как этого задумывали создатели фильмов. Такой формат видеоконтента поддерживают Netflix и Vudu.



