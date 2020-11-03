Netflix, Apple TV, Spotify и другие: Microsoft уточнила, какие сервисы будут доступны на Xbox Series X и S

Netflix, Apple TV, Spotify и другие: Microsoft уточнила, какие сервисы будут доступны на Xbox Series X и S

Корпорация Microsoft поделилась подробностями того, приложения каких стриминговых сервисов будут доступны на Xbox Series X и S в день запуска, 10 ноября. Учитывая обратную совместимость с играми Xbox One, неудивительно, что это касается и приложений — все развлекательные программы, которые сейчас есть на системе текущего поколения, будут работать и на новых консолях.

Список состоит из многих позиций, среди которых:

  • Netflix;
  • HBO Max;
  • Spotify;
  • YouTube;
  • YouTube TV;
  • Amazon Prime Video;
  • Hulu;
  • NBC Peacock;
  • Vudu;
  • FandangoNow;
  • Twitch;
  • Sky Go;
  • NOW TV;
  • Sky Ticket.

Примечательно, что 10 ноября на консолях Xbox появится приложение Apple TV, которое обеспечит доступ к тысяче сериалов и фильмов. Известно, что там будут такие телевизионные шоу, как «Мистический квест: Пир ворона», «Тед Лассо», «Утреннее шоу», «Видеть», «Дом с прислугой» и «Тегеран». Кроме того, в приложении Apple TV можно будет оформить подписку на каналы Showtime, CBS All Access и AMC+.

Netflix, Apple TV, Spotify и другие: Microsoft уточнила, какие сервисы будут доступны на Xbox Series X и S

Напомним, что Xbox Series X и Xbox Series S обладают поддержкой HDR, Dolby Vision и Dolby Atmos, что позволяет при соответствующем телевизоре смотреть кино и сериалы так, как этого задумывали создатели фильмов. Такой формат видеоконтента поддерживают Netflix и Vudu.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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