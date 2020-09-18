Мгновенное переключение между играми на Xbox Series S: Microsoft продемонстрировала работу Quick Resume

Одним из ключевых новшеств консолей следующего поколения от Microsoft и Sony (что PlayStation 5, что Xbox Series X и S) является высокоскоростной твердотельный накопитель. Он позволяет почти мгновенно подгружать ресурсы и многократно сокращает время загрузки игр и новых уровней.

Microsoft также активно продвигает функцию Quick Resume в консолях Xbox Series X и S, которая позволяет очень быстро переключаться между разными проектами. Владелец системы может продолжить игры ровно с того места, на котором её бросил (если это, конечно, не многопользовательский режим).

Причём проделывать это можно со всеми играми, установленными на системе. И, судя по представленному трейлеру происходит это, в самом деле, очень быстро — за считанные секунды. По сравнению с современными консолями это даже ожиданием назвать невозможно. Впрочем, в ролике демонстрируются только игры поколения Xbox One и более старые: Star Wars Jedi: Fallen Order, Minecraft Dungeons, Skate 3 (Xbox 360) и BLACK (Xbox 1).

Не ясно, насколько быстрым тот же процесс окажется для проектов следующего поколения, которые объективно используют больше оперативной памяти и занимают больше пространства на накопителе, но в любом случае этот аспект систем следующего поколения, пожалуй, радует едва ли не больше похорошевшей графики, которая далеко не везде бросается в глаза.

Xbox Series S обеспечивает в четыре раза большую вычислительную мощность, чем консоль Xbox One, поддерживает частоту до 120 кадров/с, более захватывающий и отзывчивый игровой процесс с поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей DirectX Raytracing и Variable Rate Shading. Кроме того, Series S получила 512-Гбайт накопитель SSD на основе архитектуры Xbox Velocity, что обеспечивает более чем 40-кратный прирост пропускной способности ввода-вывода по сравнению с Xbox One. Это приводит к более быстрому времени загрузки, более стабильной частоте кадров и ускоренному переключению между играми.

Xbox Series X и Series S будут выпущены 10 ноября во всём мире по цене $499 и $299 соответственно.



