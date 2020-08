NVIDIA выпустила драйвер GeForce для Microsoft Flight Simulator, Pro Skater 1+2, Troy и WoW

Компания NVIDIA выпустила свежий драйвер для своих видеокарт. GeForce 452.06 представлен в рамках программы Game Ready, то есть обеспечивает поддержку новейших игр, а также включает сертификацию Microsoft WHQL.

Прежде всего, речь идёт о поддержке свежего авиасимулятора Microsoft Flight Simulator, который обеспечивает невиданную для жанра детализацию и реализм — она была очень тепло принята критиками. Также оптимизации коснулись Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 — это улучшенные переиздания спортивной серии с новой графикой, улучшенным игровым процессом и поддержкой HDR.

Поклонники стратегий получили оптимизации для A Total War Saga: Troy, вдохновлённой легендарной «Илиадой» Гомера — в день выхода игра сутки раздавалась бесплатно всем желающим, коих оказалось 7,5 млн. И последним проектом, под который выпущен драйвер, стало бета-тестирование очередного дополнения Shadowlands для World of Warcraft.

NVIDIA продолжает процесс сертификации мониторов с поддержкой AMD FreeSync / VESA Adaptive Sync в рамках программы G-Sync Compatible. Среди новинок — восемь моделей:

Acer XB273U GX (27" IPS 2560 ? 1440, HDR, 48–240 Гц);

Acer VG272 LV (27" IPS 1920 ? 1080, HDR, 48–165 Гц);

Acer XV272 LV (27" IPS 1920 ? 1080, HDR, 48–165 Гц);

Acer CP5271U V (27" IPS 2560 ? 1440, HDR, 48–170 Гц);

Acer X34 GS (34" IPS 3440 ? 1440, HDR, 50–180 Гц);

ASUS PG329 (32" IPS 2560 ? 1440, HDR, 50–165 Гц);

IO Data GC252UX (24,5" IPS 1920 ? 1080, HDR, 55–240 Гц);

Lenovo Y25-25 (24,5" IPS 1920 ? 1080, 48–240 Гц).

Также NVIDIA исправила ряд проблем:

в Shadow of the Tomb Raider в DirectX 12 игра вылетала на этапе запуске при активации функции аппаратного ускорения планировщика ГП (Hardware-accelerated GPU scheduling)

в Death Stranding на ГП серии GeForce GTX 1600 и RTX 2000 наблюдались артефакты текстур;

в Path of Exile вокруг персонажей появлялись чёрные квадраты;

Sonic & All Stars Racing Transformed вылетала на водном уровне;

Forza Motorsport 7 запиналась;

появлялись артефакты в Zhan Ge Jing Ji Chang при игре через симулятор мобильной игры Tencent;

некоторые игры случайным образом зависали — среди них Assassin’s Creed Origins, Planetside 2, Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed Odyssey и Assassin’s Creed Syndicate;

панель управления NVIDIA не отображала родное разрешение некоторых HDTV, если частоты были неверны;

некоторые дисплеи выводили изображение с зелёным оттенком в ночном режиме Windows;

артефакты после пробуждения монитора, подключённого через HDMI;

артефакты на дисплее ноутбуков при включении после долгого простоя.

Инженеры NVIDIA продолжает устранять известные проблемы, связанные с SLI, G-Sync, World of Warcraft Shadowlands, Sunset Overdrive, шлемом Valve Index VR, Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare, Forza Motorsport 7, Fortnite, Zombie Army: Dead War 4 и рядом других проблем.

Драйвер GeForce Game Ready 452.06 WHQL датирован 17 августа, а загрузить его можно в версиях для 64-бит Windows 7 и Windows 10 с сайта NVIDIA или через приложение GeForce Experience.