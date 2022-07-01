Nvidia перестала продавати та продовжувати ліцензії на ПЗ для хмарного геймінгу компаніям з РФ

Американська компанія Nvidia перестала продавати і продовжувати російським компаніям ліцензії на програмне забезпечення для хмарного геймінгу, які дозволяли підключати більше гравців однозначно. Через це рішення ціни на послуги хмарного геймінгу почали зростати, повідомляють росЗМІ.

За словами експертів, проблеми можуть початися і у суперкомп'ютерів "Сбєрбанка", "Яндекса" і "МТС", які засновані на рішеннях від Nvidia.