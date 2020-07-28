Sony рассчитывает, что Playstation 5 вдвое обойдёт по продажам Microsoft Xbox Series X

Sony рассчитывает, что Playstation 5 вдвое обойдёт по продажам Microsoft Xbox Series X

Согласно прогнозам тайваньских источников из производственной цепочки, в течение пяти лет компания Sony сможет поставить на рынок как минимум 120 млн игровых приставок нового поколения PlayStation 5. Как указывает ресурс DigiTimes, ссылающийся на эти источники, Microsoft в свою очередь сможет реализовать за такое же указанное время вполовину меньше своих игровых консолей Xbox Series X.

Жизненный цикл приставок нового поколения сократится с 6–7 до 5 лет, уверены инсайдеры. К концу этого периода Sony сможет поставить от 120 до 170 млн игровых приставок PS5. Указывается, что к настоящему моменту японская компания продала 110 млн экземпляров консоли PlayStation 4, выпущенной в 2013 году. Ожидая высокий спрос на новое поколение приставки, которую она собирается выпустить в четвёртом квартале этого года, Sony недавно увеличила заказ на производство до 10 млн экземпляров PlayStation 5.

Разработанные AMD, произведённые на линиях компании TSMC и собранные тайваньскими компаниями ASE Technology и Siliconeware Precision Industries 7-нм гибридные процессоры для PS5 уже поставляются компании Sony. В свою очередь пик поставок периферийной полупроводниковой продукции, которая будет применяться при сборке консоли, ожидается, по данным источников, в третьем, а также начале четвёртого квартала этого года.

Также указывается, что тайваньский производитель полупроводниковой продукции ZillTek Technology и китайская компания AAC Technologies занимаются активным производством электроники для геймпадов DualSense. Два других тайваньских производителя, Nuvoton Technology и Genesys Logic, начали поставки материнских плат игровой приставки, а также USB-контроллеров. Помогает им опять же тайваньская компания Greatek Electronics.

Источники из тайваньской производственной цепочки также добавляют, что компания Phison Electronics сократила поставки SSD-контроллеров для PS5, собранных тайваньским производителем OSE.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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